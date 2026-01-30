Главное — коллектив медучреждения сохранят.

Рабочая группа Законодательного Собрания Владимирской области выработала рекомендации по ситуации с родильным отделением Кольчугинской ЦРБ. Главное — коллектив медучреждения сохранят.Сотрудникам гарантируют соблюдение трудовых прав: их трудоустроят с учетом квалификации и сохранят текущий уровень зарплаты.Кроме того, в больнице организуют 5 коек для наблюдения беременных (до 22 недель). Для экстренных родов оборудуют палату совместного пребывания матери и ребёнка и обновят родовый зал. Специалисты смогут по желанию перейти на работу в Александровскую ЦРБ или пройти обучение в перинатальном центре. Будущие мамы получат выездные консультации врачей из областных медучреждений.Глава Кольчугино Алексей Андрианов новое родильное отделение — идею поддержали участники встречи. Рекомендации передадут в региональный Минздрав: их внесут в действующий приказ и доведут до медучреждения.Рабочая группа продолжит контролировать выполнение договоренностей. В ее состав вошли представители всех фракций Заксобрания, правительства области и общественных организаций.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .