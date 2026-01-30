Вызов дежурной смене поисково-спасательного отряда города Коврова поступил 29 января, около 21.00. Из-за сильного снегопада на трассе М7 образовалась большая пробка. Почти 8 часов в снежной

Вызов дежурной смене поисково-спасательного отряда города Коврова поступил 29 января, около 21.00. Из-за сильного снегопада на трассе М7 образовалась большая пробка. Почти 8 часов в снежной западне провёл человек, который был прооперирован и по состоянию здоровья нуждался в срочной транспортировке домой. Он застрял на трассе вместе с родными. Забрав человека, спасатели очень аккуратно пробивались в