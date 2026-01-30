Ковровский суд вынес приговор осужденному и его знакомому, которые попытались дать взятку сотруднику колонии строгого режима в поселке Пакино. За пронос телефона на режимную территорию они

Ковровский суд вынес приговор осужденному и его знакомому, которые попытались дать взятку сотруднику колонии строгого режима в поселке Пакино. За пронос телефона на режимную территорию они предложили 40 тысяч рублей. По данным областной прокуратуры, 42-летний заключенный колонии ИК-7 в августе 2025 года предложил оперуполномоченному принести ему сотовый телефон за денежное вознаграждение. Для передачи взятки он