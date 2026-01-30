Во Владимирской области будут судить 40-летнего мужчину за изнасилование и убийство 17-летней девочки.

Во Владимирский областной суд направлено уголовное дело против жителя Киржача, обвиняемого в жестоком убийстве несовершеннолетней, преступлениях против половой неприкосновенности и нанесении вреда здоровью. История, развернувшаяся летом 2025 года, потрясла не только маленький город, но и всю область. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Не доехала до дома10 июля 2025 года около полуночи 17‑летняя девушка возвращалась домой из другого города. Она ехала с подругой на такси, но вышла раньше — не доехав до самого дома. Это решение стало роковой ошибкой.В тот момент неподалеку находился 39‑летний житель Киржача. По его словам, он был пьян: незадолго до этого пил пиво. Мужчина проследовал за девушкой по улице Калинина, догнал и напал.Преступник отвел жертву в безлюдное место, где изнасиловал. Чтобы скрыть следы преступления, он стал душить девушку кофтой, а затем утопил в канаве, удерживая голову под водой. Тело убийца забросал ветками и скрылся.Розовая сумочка на дорогеНа следующий день отец девушки обратился в полицию — не стал ждать, сразу забил тревогу. Почти одновременно в отделение пришла местная жительница: той же ночью она нашла на обочине дороги розовую сумочку и телефон, которые девушка обронила во время нападения. Женщина не прошла мимо и не стала забирать находку себе, а сразу принесла все в полицию.Это стало ключевой зацепкой. Полицейские сразу связали находку с заявлением отца. Вместе с женщиной они выехали на место обнаружения вещей. Неподалеку в канаве нашли тело девушки.Дальше расследование пошло быстрее. В районе преступления работали камеры видеонаблюдения.Одна из записей зафиксировала, как девушка идет по улице, а за ней шел незнакомец. Поскольку город небольшой, личность мужчины установили довольно быстро — он уже был известен полиции.Преступник со стажемОбвиняемый фигурирует не только в деле об убийстве. В апреле 2025 года он напал на знакомого в микрорайоне Красный Октябрь (улица Прибрежная). В ходе конфликта мужчина ударил потерпевшего и сломал ему челюсть.Кроме того, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. По результатам судебной психиатрической экспертизы его признали вменяемым. Он признал вину, объяснив, что напал на девушку, потому что был пьян. Как в следственном комитете Владимирской области, ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Сейчас дело находится во Владимирском областном суде. Впереди — судебные заседания, где будут изучены все доказательства и вынесен приговор.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .