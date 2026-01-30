Собрали воедино картину того, как стихия поставила на колени целый регион.

Владимирская область прожила последние сутки в режиме, который иначе как «выживанием» не назовешь. Белая стена снега, обрушившаяся на регион, превратила привычную жизнь в череду транспортных катастроф, многочасовых ожиданий и, к глубокому сожалению, трагедий, которые уже нельзя исправить.Непогода, начавшаяся 27 января, продлилась три дня. За эти дни регион столкнулся с целой чередой проблем: , смертельными ДТП, отключением электричества и серьезными сбоями в работе общественного транспорта.Пока синоптики обещают затишье. Мы собрали воедино картину того, как стихия поставила на колени целый регион. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Дороги смерти: трагедии на трассахСамое страшное в этой непогоде — не опоздания на работу, а те, кто домой уже не вернется. 28 января на федеральных трассах в условиях плохой видимости и ледяной корки под снегом произошли смертельные аварии.В Собинском районе 35-летний водитель «Опеля» не справился с управлением. Машину кинуло на барьерное ограждение, а затем отбросило под тяжелую фуру «Вольво». Мужчина погиб на месте.Спустя несколько часов трагедия повторилась: на трассе Р-132 «Золотое кольцо» «Лада» вылетела на встречную полосу прямо под «Рено» с полуприцепом. Водитель и пассажир легковушки скончались до приезда врачей.В Лакинске на трассе М-7 «Волга» грузовик протаранил пассажирский автобус № 164, следовавший из Владимира в Собинку. Пятилетний ребенок оказался в больнице, остальным пассажирам помощь оказывали прямо на месте. Трассы буквально усеяны разбитым пластиком и металлом — спасателям приходится деблокировать пострадавших из искореженных машин.Городской коллапс: 4,5 часа до дома и такси за 4000В самом Владимире ситуация оказалась не лучше. Город превратился в одну гигантскую красную линию на картах навигаторов. Соцсети разрываются от гнева и отчаяния. Жители рассказывают о «личных рекордах», которые больше похожи на дурной сон.«Из центра до Безыменского ехала 4,5 часа! С пяти вечера до половины одиннадцатого. Люди на остановках стоят по три часа, автобусы просто не приходят», — жалуется жительница города.Цены на такси взлетели до небес: за короткую поездку, которая обычно стоит 300 рублей, агрегаторы требовали от 1000 до 4000 рублей. Но даже за эти деньги уехать было невозможно — машины тонули в сугробах вместе с остальным потоком.Особенно тяжелая ситуация сложилась на Пекинке в районе Огуречной горы. Фуры, не в силах преодолеть подъем, просто буксовали, перекрывая движение. В итоге сократить маршруты автобусов № 7С и № 54 — они просто перестали доезжать до конечных остановок, разворачиваясь на «Содышке».Ситуацию в Добром усугубило : в районе дома № 2Б не выдержала и рухнула опора контактной сети.Движение перекрыли в обе стороны, а троллейбусы и автобусы пустили в обход, что окончательно запутало пассажиров.Энергетический удар и работа на износПока автомобилисты стояли в пробках, сотни людей остались без самого необходимого. В Киржачском округе в первый день снегопада без света остались более 700 человек, всего по региону — около 1200 потребителей. 16 аварийных бригад энергетиков работали всю ночь в лесах и полях, пробиваясь к местам обрывов сквозь сугробы.Власти уверяют: коммунальные службы работают в режиме 24/7. По данным администрации города, на улицы Владимира вывели около 90 единиц техники, а за сутки вывезли более 10 тысяч кубов снега.Особенно остро стоит вопрос проезда спецслужб. В пробках на М-7 очевидцы фиксировали машины реанимации, которые физически не могли пробраться через заторы из фур, брошенных прямо на дороге., где федеральные трассы М-7 и М-12 «забиты» аварийными тромбами, а городские улицы завалены снегом.Снег вернется в регион в воскресенье, 1 февраля.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .