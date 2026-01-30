За год провели 13 заседаний и приняли 165 региональных законов.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова итоги работы парламента в 2025 году. За год провели 13 заседаний и приняли 165 региональных законов.Оказывалась поддержка участникам СВО. Депутаты совершенствовали законы, вводили новые льготы, помогали с отправкой гуманитарных грузов и регулярно встречались с семьями бойцов.Бюджет принят с акцентом на соцсферу: на нее направили 80,2 млрд рублей (около 60 % всех расходов). На реализацию семи госпрограмм выделили 1,3 млрд рублей. Выплата на погашение ипотеки для семей с третьим ребёнком увеличена до 1 млн рублей.Также весной депутаты планируют проанализировать исполнение бюджета за 2025 год, проработать план бюджета на трехлетку, провести выездные совещания и круглые столы по соцвопросам, сельскому хозяйству и экономике, а также усилить контроль за выполнением госпрограмм и реализацией ключевых проектов.