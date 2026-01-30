Во Владимире, несмотря на морозную погоду, продолжается строительство автомобильной дороги между улицами Гастелло и Куйбышева. Она протянется от торгового комплекса «Терминал» до

Во Владимире, несмотря на морозную погоду, продолжается строительство автомобильной дороги между улицами Гастелло и Куйбышева. Она протянется от торгового комплекса «Терминал» до «Ивановских мануфактур» и обеспечит дополнительный выезд на Пекинку. Контракт был заключён в сентябре 2025 года. Подрядчик — компания «ДСУ-3». Сейчас он завершил расчистку территории и перешел к переустройству инженерных сетей. Параллельно прокладываются водопровод,