Работники Горьковской железной дороги оборудовали более 40 станций в 7 регионах страны автоматизированной системой удалённого управления вокзалами. Во Владимирской области в 2025 году

Работники Горьковской железной дороги оборудовали более 40 станций в 7 регионах страны автоматизированной системой удалённого управления вокзалами. Во Владимирской области в 2025 году системой «Умный вокзал» оснастили станции в Гороховце и Вязниках. В пресс-службе “ГЖД” подчеркнули – сервис очень удобен для пассажиров в маленьких населённых пунктах, где вокзалы работают по особому режиму. Входные двери, оснащённые