Оба случая произошли по схожим мотивам — из‑за конфликта с водителями.

В Коврове двое горожан предстанут перед судом за умышленную порчу автомобилей такси. Оба случая произошли по схожим мотивам — из‑за конфликта с водителями, но в разное время и независимо друг от друга, в пресс-службе УМВД.В апреле прошлого года 37‑летняя жительница Коврова села в такси EXEED LX. В пути она распивала пиво и пролила напиток на сиденье. Водитель потребовал оплатить химчистку — это разозлило пассажирку. Позднее, уже ночью, женщина вернулась на улицу Социалистическую, где стоял автомобиль. В состоянии алкогольного опьянения она нанесла удар ногой по водительской двери.В середине декабря того же года аналогичный инцидент произошёл с 37‑летним ковровчанином. Мужчина ехал в такси на автомобиле Ford Focus, но поведение пассажира не устроило водителя. Шофер попросил нарушителя спокойствия выйти из машины — это спровоцировало конфликт. Разъяренный пассажир ударил ногой по боковому зеркалу. В результате повредилось не только зеркало, но и деформировалась передняя стойка.Личности обоих обвиняемых установили после заявлений от потерпевших водителей. Следователи завершили работу над уголовными делами. Материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .