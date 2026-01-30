Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадал 5-летний ребёнок. Авария произошла 29 января, в Лакинске. Грузовик «Вольво», который

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадал 5-летний ребёнок. Авария произошла 29 января, в Лакинске. Грузовик «Вольво», который ехал со стороны Москвы во Владимир, столкнулся с движущимся в попутном направлении пассажирским автобусом по маршруту №164 «Владимир-Собинка». После этого произошло столкновение автобуса с двигавшимся сзади автомобилем «Газель». В результате ДТП пострадал 5-летний