В Муроме мужчина погасил крупную задолженность по алиментам — 500 тысяч рублей — после того, как судебные приставы ограничили ему право управлять автомобилем.Должник долгое время уклонялся от выплат на содержание ребенка. Судебные приставы неоднократно его к административной ответственности. В качестве крайней меры мужчине запретили управлять транспортным средством.Перелом наступил, когда мужчина устроился на работу водителем. Для выполнения трудовых обязанностей ему срочно понадобилось снять ограничение. Оценив ситуацию, он полностью погасил долг по алиментам. После подтверждения оплаты запрет на управление автомобилем сняли.