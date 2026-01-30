На выставке представили более 70 национальных костюмов.

В Законодательном Собрании Владимирской области выставка «Этнокультурная мозаика России» — мероприятие открыли в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным.На выставке представили более 70 национальных костюмов из разных регионов страны — все сшиты вручную с соблюдением традиционных техник и орнаментов. Выставка уже побывала в 12 регионах — от крупных городов до малых населенных пунктов.