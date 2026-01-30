Мужик читает объявление в газете:
""Продаю 600-й ""Мерседес"" за 5 долларов.""
Приезжает по адресу - точно, 600-й, точно, ""Мерседес""! Точно: 5 долларов! Продает женщина. Купил, едет, довольный. Думает: дура баба - такую машину и за 5 баксов отдала! На следующий день не выдержал, приезжает и спрашивает:
- Почему, а...???
- Да понимаете, мой муж сбежал с секретаршей. Оставил записку:
""Дорогая, прости. Всю недвижимость оставляю тебе, только единственная просьба - продай машину и деньги отправь на мой новый адрес.""
