Попали на необитаемый остров Кристина Орбакайте, Наташа Королева и Алсу. Плохо дело: лодки нет, есть нечего. Одно хорошо - нашелся сотовый телефон, только в нем заряда осталось на один звонок.
- Надо позвонить моей маме. Она сделает все, чтобы меня спасти, - говорит Кристина.
- Не-ет, - возражает Наташа. - Лучше позвонить моему Тарзану, он меня так любит, что обязательно нас отыщет!
- Это все фигня, - говорит им Алсу. - Надо позвонить моему папе и сказать, что мы нашли здесь нефть! А там, пусть у него голова болит, откуда мы только что позвонили!
еще анекдот!