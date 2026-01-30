Среднесуточная температура окажется на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Главное управление МЧС России по Владимирской области экстренное предупреждение: с 30 января по 3 февраля в регионе ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура окажется на 7–12 градусов ниже климатической нормы.Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января ночью — снег (местами сильный), днем — небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура ночью — −19... −14 °C, днём — −16... −11 °C.31 января: ночью — −20 °C, днем — −16 °C. 1 февраля: температура — около −17 °C. 2 февраля: ночью — −24 °C, днем — −18 °C. 3 февраля: ночью — −22 °C, днем — −20 °C.Экстремальные морозы повышают вероятность сбоев в работе объектов ЖКХ и энергоснабжения роста числа техногенных пожаров в жилых домах, социально‑культурных и бытовых зданиях, случаев обморожения у людей, которые долго находятся на улице.О любых чрезвычайных ситуациях следует незамедлительно сообщать в экстренные службы.