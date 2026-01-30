Авария произошла на федеральной автодороге М‑7 «Волга» в городе Лакинске.

Собинская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. Авария произошла на федеральной автодороге М‑7 «Волга» в городе Лакинске.На трассе столкнулись грузовой автомобиль «Вольво» (двигался из Москвы во Владимир), пассажирский автобус маршрута № 164 «Владимир – Собинка» и автомобиль «Газель».Сначала «Вольво» столкнулся с пассажирским автобусом, затем автобус врезался в «Газель», которая ехала сзади.Пятилетний ребенок госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу Владимира. Другим пассажирам автобуса также оказали необходимую медицинскую помощь.Прокуратура все обстоятельства ДТП.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .