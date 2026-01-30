Инициатива реализуется по поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

Во Фрунзенском районе Владимира готовятся к масштабному благоустройству: на участке между улицами Фестивальная и 40 лет Октября демонтируют 130 незаконных гаражей. Инициатива реализуется по поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева.Контракт с подрядной организацией на проведение демонтажных работ уже подписан. Процесс идет поэтапно: около 20 гаражей владельцы убрали добровольно. Принудительный снос стартует в феврале 2026 года. Полностью освободить территорию планируют к второму кварталу 2026 года, в администрации города.На расчищенной территории развернется современный спортивно‑досуговый кластер: физкультурно‑оздоровительный комплекс, открытые площадки для командных видов спорта, зоны с уличными тренажерами и гимнастическими снарядами, сквер для прогулок и парковка для жителей ближайших домов.