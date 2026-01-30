Сейчас в больнице ведется ремонт второй части пятого этажа.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи («Красный крест») во Владимире преображается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».К 2028 году в больнице появится обновленный приемный покой. Его главная особенность — внедрение системы «триажа»: пациентов будут распределять не по профилю заболевания, а по тяжести состояния. Это позволит оперативнее оказывать помощь в критические минуты.главного врача ГКБ Абакара Абдуллаева, в пределах одного этажа разместят реанимационный зал, противошоковую операционную, смотровые кабинеты (с учетом тяжести состояния пациента), зал ожидания, койки краткосрочного пребывания и диагностическое подразделение.Сейчас в больнице ведется ремонт второй части пятого этажа, ремонтируют первый этаж, запущена процедура аукциона на ремонт гинекологического отделения, идет разработка проектно‑сметной документации для третьего и четвёртого этажей.Основной объем работ планируют завершить в 2026 году. В 2027 году приступят к ремонту операционных блоков — там создадут цифровые операционные залы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .