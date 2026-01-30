На всей территории региона продолжается активная борьба с последствиями снежной стихии, которая длилась несколько дней. 29 января на дорогах регионального и межмуниципального значения

На всей территории региона продолжается активная борьба с последствиями снежной стихии, которая длилась несколько дней. 29 января на дорогах регионального и межмуниципального значения работали 200 рабочих ручной уборки и 469 спецмашин. Израсходовано 1933 тонны пескосоляной смеси, сообщают в правительстве области. Дорожники круглосуточно устраняют последствия снегопада, в первую очередь расчищаются основные транспортные артерии, дороги, по которым