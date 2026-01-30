29 января на трассы вышли 469 единиц спецтехники и 200 рабочих ручной уборки.

Владимирская область четвертый день борется с последствиями небывалого снегопада. На дорогах региона развернулась полномасштабная операция: 29 января на трассы вышли 469 единиц спецтехники и 200 рабочих ручной уборки, в правительстве области.За сутки дорожники израсходовали 1 933 тонны пескосоляной смеси. В приоритете — главные магистрали, маршруты общественного транспорта и дороги к соцобъектам. Работы идут круглосуточно.Дорожные службы призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, снижать скорость заранее, не парковаться в местах работы снегоуборочной техники.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .