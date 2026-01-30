2 февраля пройдут первые занятия. Их проведёт врач-эндокринолог ОПЦ Куликова Ксения Юрьевна. Она расскажет о том, что такое гестационный сахарный диабет – он возникает у женщин во время

2 февраля пройдут первые занятия. Их проведёт врач-эндокринолог ОПЦ Куликова Ксения Юрьевна. Она расскажет о том, что такое гестационный сахарный диабет – он возникает у женщин во время беременности, какую диету необходимо соблюдать, как пользоваться глюкометром и инсулинами, как правильно измерять уровень сахара в крови. В Школу сахарного диабета можно попасть только по направлению врача-акушера-гинеколога