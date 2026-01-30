С 30 января по 3 февраля во Владимирской области прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. «Владимирэнерго»

С 30 января по 3 февраля во Владимирской области прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. «Владимирэнерго» продолжит работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 46 бригад: 204 специалиста и 89 единиц спецтехники. Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. Не оставлять машины под проводами линий