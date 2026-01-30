Жительница Московской области обвиняется в даче взятки сотруднику ИК-3 во Владимире. Возбуждено уголовное дело. По решению суда она арестована. По версии следствия, 22 января 2026 года женщина

Жительница Московской области обвиняется в даче взятки сотруднику ИК-3 во Владимире. Возбуждено уголовное дело. По решению суда она арестована. По версии следствия, 22 января 2026 года женщина приехала в исправительное учреждение и передала сотруднику колонии взятку в размере 160 тысяч рублей, чтобы тот внёс ложные сведения в медицинские документы мужа. Он находится в ИК-3 по