Как искупать кошку
1. Тщательно почистите унитаз.
2. Поднимите крышку и добавьте шампунь.
3. Найдите и успокаивайте кошку, пока Вы несете ее в туалет.
4. Быстрым движением поместите кошку в унитаз, закройте крышкой встаньте сверху.
5. Кошка взобьет мыльную пену.
6. Смойте воду 3-4 раза. Это обеспечит эффективное полоскание.
7. Пусть кто-нибудь откроет дверь, а Вы отбегите как можно дальше туалета, одновременно откинув крышку унитаза.
8. Чистая кошка вылетит из туалета и просохнет на открытом воздухе.
