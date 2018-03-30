Более 400 человек в Главном управлении МВД России по г. Москве приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со Дня образования дежурных частей органов внутренних дел...

Более 400 человек в Главном управлении МВД России по г. Москве приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со Дня образования дежурных частей органов внутренних дел.В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка, начальник Оперативного управления ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вадим Малеваный, начальник Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Карпович, член Совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции в отставке Алексей Тремаскин.«Дежурная часть – передовое подразделение, работа которого направлена не только на борьбу с преступностью, но и организацию деятельности органов внутренних дел в целом. Оперативный дежурный – универсальный сотрудник полиции, поскольку ни одна другая служба не обладает таким разнообразием функций», – сказал полковник полиции Александр Половинка, а также отметил, что сотрудники дежурных частей столичного региона с честью справляются с поставленными задачами.Несмотря на то, что 100-летие – уникальная дата, сама по себе служба Дежурных частей берет свое начало в глубоко дореволюционном периоде. Сегодня на всей территории столицы функционируют дежурные части трех уровней: в Главном управлении московской полиции, в Управлениях внутренних дел по административным округам столицы, а также в территориальных органах внутренних дел. Сотрудники осуществляют прием и регистрацию заявлений и обращений граждан, работают с задержанными и доставленными, обеспечивают управление силами и средствами в системе единой дислокации, принимают решения, составляют оперативную сводку и докладывают обстановку начальнику. Контроль и методическое обеспечение деятельности службы обеспечивает Оперативное управление ГУ МВД России по г. Москве.Александр Юрьевич поблагодарил действующих сотрудников службы и ветеранов за создание подразделения, которое является гордостью органов внутренних дел Москвы. На сегодняшний день внедренная московской полицией система работы Дежурных частей нашла свое практическое применение во многих аналогичных центрах оперативных управлений столичных городов других государств. Продолжается техническое развитие и движение вперед по вопросам информатизации, обработки поступающей информации. «За всем этим стоят люди, и именно эти люди делают тот результат, который мы сейчас имеем», – подчеркнул полковник полиции Александр Половинка.В честь векового юбилея более 70 сотрудников дежурных частей получили от руководства награды и поощрения. Начальник Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Карпович отдельно выразил благодарность за нелегкий труд и бессонные ночи в адрес женщин, которые занимают почти треть личного состава дежурных частей, а уникальная служба «02», входящая в состав Дежурной части главка, состоит исключительно из представительниц прекрасного пола.Владимир Карпович отметил, что работа подразделений состоит из непростых периодов, поскольку задачи для сотрудников ставит никто иной как сама жизнь. Ветеран органов внутренних дел Алексей Тремаскин пожелал действующим сотрудникам, чтобы каждые сутки для них проходили удачно.В завершение торжественной встречи Культурный центр московской полиции подарил гостям праздничный концерт с выступлением артистов эстрады и творческих коллективов столичного главка.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве