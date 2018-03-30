Могилевский актер Андрей Свиридов поделился в социальных сетях фотографиями с кровавыми отметинами на лбу, чем спровоцировал шквал споров и предположений. Позже артист раскрыл тайну происхождения своих ран.
Могилевский актер Андрей Свиридов поделился в социальных сетях фотографиями с кровавыми отметинами на лбу, чем спровоцировал шквал споров и предположений. Позже артист раскрыл тайну происхождения своих ран.
Снимки Свиридова с
отпечатками логотипов "мерседеса" и "лады" на лбу стали
вирусными в социальных сетях. Подписчики задавались вопросом, каким образом
актеру удалось получить такую необычную травму, и выдвигали разнообразные
теории. К примеру, посетители одного из развлекательных сайтов предположили,
что у мужчины не сработали подушки безопасности и он ударился лбом о руль.
Однако позже актер снизил накал страстей, приоткрыв завесу тайны. Оказалось,
что фотографии Свиридов сделал на съемках фильма, а отпечатки – обыкновенный
грим. "А кто сказал, что легко сниматься в кино?) Тут мучают людей",
– подписал новые снимки артист.
Позже Свиридов выложил фото со съемочной площадки в компании
Михаила Пореченкова, сопроводив его словами: "Отличный съемочный день в
компании талантливого и очень человечного Михаила Пореченкова! Все отметины у
меня на лбу – его рук дело".
Напомним, что Андрей Свиридов
в основном исполняет роли бандитов, охранников и спортсменов. На его счету такие
картины как "Дорога на остров Пасхи", "Zолушка", "Обитаемый остров", "Неваляшка". Артист также принимал участие в съемках сериалов
"Универ", "САШАТАНЯ", "Наша Russia" и "Счастливы вместе". "Пока в основном
предлагают играть роль мордоворотов и охранников – идеально подхожу под фактуру.
Недавно исполнял роль следователя – хотя бы не бандит. Но мне бы хотелось, может
быть, в драме сыграть – добродушного, в чем-то романтичного человека. Героя-любовника
– какого-нибудь Ромео – играть не хочу: как говорится, не мой типаж", —
признался Свиридов.