Могилевский актер Андрей Свиридов поделился в социальных сетях фотографиями с кровавыми отметинами на лбу, чем спровоцировал шквал споров и предположений. Позже артист раскрыл тайну происхождения своих ран.

Могилевский актер Андрей Свиридов поделился в социальных сетях фотографиями с кровавыми отметинами на лбу, чем спровоцировал шквал споров и предположений. Позже артист раскрыл тайну происхождения своих ран.Снимки Свиридова сотпечатками логотипов "мерседеса" и "лады" на лбу сталивирусными в социальных сетях. Подписчики задавались вопросом, каким образомактеру удалось получить такую необычную травму, и выдвигали разнообразныетеории. К примеру, посетители одного из развлекательных сайтов предположили,что у мужчины не сработали подушки безопасности и он ударился лбом о руль.Однако позже актер снизил накал страстей, приоткрыв завесу тайны. Оказалось,что фотографии Свиридов сделал на съемках фильма, а отпечатки – обыкновенныйгрим. "А кто сказал, что легко сниматься в кино?) Тут мучают людей",– подписал новые снимки артист.Позже Свиридов выложил фото со съемочной площадки в компанииМихаила Пореченкова, сопроводив его словами: "Отличный съемочный день вкомпании талантливого и очень человечного Михаила Пореченкова! Все отметины уменя на лбу – его рук дело".Напомним, что Андрей Свиридовв основном исполняет роли бандитов, охранников и спортсменов. На его счету такиекартины как "Дорога на остров Пасхи", "Zолушка", "Обитаемый остров", "Неваляшка". Артист также принимал участие в съемках сериалов"Универ", "САШАТАНЯ", "Наша Russia" и "Счастливы вместе". "Пока в основномпредлагают играть роль мордоворотов и охранников – идеально подхожу под фактуру.Недавно исполнял роль следователя – хотя бы не бандит. Но мне бы хотелось, можетбыть, в драме сыграть – добродушного, в чем-то романтичного человека. Героя-любовника– какого-нибудь Ромео – играть не хочу: как говорится, не мой типаж", —признался Свиридов.