Страдающий от пагубной страсти 53-летний певец рассказал, как себя чувствует на сегодняшний день. Кроме того, артист признался, что испытывает материальные трудности.

Страдающий от пагубной страсти 53-летний певец рассказал,как себя чувствует на сегодняшний день. Кроме того, артист признался, что испытываетматериальные трудности.Он рассказал, чтонедавно неудачно упал дома, и теперь у него болит рука и вся левая сторона тела.По словам Евгения Осина, никакой помощи, кроме денежной, ему не нужно.Певец сообщил, что ему не начто жить, и он бы не отказался от подобного предложения. "Мне надо платить загараж, за студию, за квартиру, за телевидение, за интернет. И за маминуквартиру, хотя мамы уже нет, но за квартиру надо платить", – цитирует Осина сайт"Комсомольская правда".Также артист рассказал, что на шоу егозовут только для того, что облить грязью и показать пьяные кадры, которые, по егомнению, сфабриковали сами телевизионщики. Он добавил, что теперь на телепрограммыне ходит. И дело не только в репутации."Потому что впоследний раз они меня обманули. Мне дали конверт с обещанными деньгами, ячеловек доверчивый, пришел домой и только тогда открыл его. А там 100 тысяч нехватает. 100 тысяч! А это деньги для меня. Но, я думаю, и для каждого человекаэто деньги. Жулики, воры, аферисты!", – возмущен Евгений Осин. Он разъяснил,что ему за съемки обещали 300 тысяч рублей, а заплатили 200.Ранее в СМИ появилась информация огоспитализации Евгения Осина. Певец самостоятельно добрался до столичной клиники ипожаловался медикам на плохое самочувствие.