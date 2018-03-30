Страдающий от пагубной страсти 53-летний певец рассказал,
как себя чувствует на сегодняшний день. Кроме того, артист признался, что испытывает
материальные трудности.
Страдающий от пагубной страсти 53-летний певец рассказал,
как себя чувствует на сегодняшний день. Кроме того, артист признался, что испытывает
материальные трудности.
Он рассказал, что
недавно неудачно упал дома, и теперь у него болит рука и вся левая сторона тела.
По словам Евгения Осина, никакой помощи, кроме денежной, ему не нужно.
Певец сообщил, что ему не на
что жить, и он бы не отказался от подобного предложения. "Мне надо платить за
гараж, за студию, за квартиру, за телевидение, за интернет. И за мамину
квартиру, хотя мамы уже нет, но за квартиру надо платить", – цитирует Осина сайт
"Комсомольская правда".
Также артист рассказал, что на шоу его
зовут только для того, что облить грязью и показать пьяные кадры, которые, по его
мнению, сфабриковали сами телевизионщики. Он добавил, что теперь на телепрограммы
не ходит. И дело не только в репутации.
"Потому что в
последний раз они меня обманули. Мне дали конверт с обещанными деньгами, я
человек доверчивый, пришел домой и только тогда открыл его. А там 100 тысяч не
хватает. 100 тысяч! А это деньги для меня. Но, я думаю, и для каждого человека
это деньги. Жулики, воры, аферисты!", – возмущен Евгений Осин. Он разъяснил,
что ему за съемки обещали 300 тысяч рублей, а заплатили 200.
Ранее в СМИ появилась информация о
госпитализации Евгения Осина. Певец самостоятельно добрался до столичной клиники и
пожаловался медикам на плохое самочувствие.