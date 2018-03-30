Возле генконсульства США в Санкт-Петербурге наблюдается ажиотаж. Дипломаты собирают вещи и покидают здание. Журналисты заметили, что в руках у американцев обычные хозяйственные сумки и пакеты из Пятерочки.

Возле генконсульства США в Санкт-Петербурге наблюдается ажиотаж.Дипломаты собирают вещи и покидают здание. Журналисты заметили, что в руках у американцевобычные хозяйственные сумки и пакеты из "Пятерочки".Видимо, собираются дипломаты впопыхах и раскладывают своеимущество во что попадется. Корреспондент , наблюдающий за исходомдипломатов, увидел у них в руках коробки, большие хозяйственные сумки и одноразовыеполиэтиленовые пакеты из "Пятерочки".Всю ночь к зданию генконсульства подъезжали автомобили сдипломатическими номерами. До утра горел свет во всех окнах. Напомним, что американцывыслали 60 российских дипломатов, из России вышлют столько же представителейСША. Кроме того, в ответ на закрытие консульства в Сиэтле, Россия закрывает консульствов Северной столице.Происходящее уже сравнивают с боксерским поединком. ПисательНиколай Стариков полагает, что ничего удивительного не происходит: Россиязеркально отвечает на действия США."Закрытие американского консульства в Петербургевызывает двойственное чувство. С одной стороны, это абсолютно правильноерешение, потому что не может быть безответных закрытий наших консульств ивысылки наших дипломатов. А с другой стороны мы с моимиколлегами-единомышленниками очень сожалеем, потому что нам теперь негде будетпроводить пикеты", – сказал Стариков.Несмотря на всю свою мягкость и изысканность, дипломатияна самом деле является боксом. Если противник все время тебя бьет, а ты стоишьи улыбаешься, тебя отправят в нокаут либо нокдаун.Не исключено, что Россия пока еще не выложила свой главный козырьв этом поединке. Накануне, 29 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал,что ответные меры на действия Запада по делу об отравлении двойного агентаСергея Скрипаля будут зеркальными, но не только. Это значит, что Москва готовитне просто симметричный ответ, а нечто большее – настоящую бомбу для Запада.А послу Джону Хантсману пришлось пережить нескольконеприятных минут: 29 марта дипломат был приглашен в российский МИД, где емуизложили содержание ответных мер в отношении США. Хантсману передана нотапротеста по поводу возмутительных и необоснованных требований американскихвластей.Ранее Британия выслала 23-х российских дипломатов, обвинивКремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон получилширокую поддержку: в знак с солидарности в Канаде и странах Европы персонаминон грата были объявлены в общей сложности более 130 российских дипработников.