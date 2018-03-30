Москва будет требовать возвращения в Россию россиянина Евгения Никулина, незаконно экстрадированного из Чехии в США, это нарушает все международные нормы и соглашения.

Москва будет требовать возвращения в Россию россиянина Евгения Никулина, незаконно экстрадированного из Чехии в США, это нарушает все международные нормы и соглашения.Об этом рассказал РИА Новости сенатор Игорь Морозов, подчеркнув, что если Никулин "нарушил законодательство, то только российское правосудие должно это установить и назначить наказание".Он посетовал, что за последние четверть века это уже не первый случай подобных действий со стороны США.Морозов заявил о необходимости "прекратить этот американский беспредел" и отметил, что "Чехия, как, впрочем, и ряд других государств, давно утратила свой политический суверенитет и находится под влиянием американской юрисдикции".Ранее сообщалось о том, что 5 октября 2016 года Никулин был задержан в Праге местной полицией по запросу американского Федерального бюро расследований. В США россиянина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.При этом ордер на арест Никулина был также выдан Коптевским районным судом Москвы — по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney.Получив от двух стран запросы на экстрадицию Никулина, чешское правосудие долго выбирало, куда отправить подозреваемого, пока Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года не вынес решение, что в США. Позднее, в соответствии с местным законодательством, это решение одобрил министр юстиции Чехии Роберт Пеликан.