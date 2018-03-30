Крупный пожар в торговом центре в Нижнего Новгорода, воры рельс из Ростова-на-Дону. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Крупный пожар в торговом центре в Нижнего Новгорода, воры рельс из Ростова-на-Дону. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Более тысячи человек были эвакуированы из ТЦ "Седьмое небо" в Нижнем
Новгороде из-за пожара, передает Причина – возгорание фритюрницы в
одном из кафе. В здании сработали все системы автоматической противопожарной
защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и
управления эвакуацией людей. Возгорание было потушено до прибытия пожарной охраны.
В Новосибирской области запретили лаять по ночам, пишет Соответствующий закон местный депутаты приняли 29 марта во втором чтении. Он требует от владельцев домашних животных
уважать тишину и покой соседей. Если животное нарушит закон – его
владельцу придется заплатить штраф.
В Ростове-на-Дону суд
приговорил к срокам один год и девять месяцев заключения двух мужчин, которые
срезали более 400 килограммов рельсов, сообщает Суд установил, что в начале января осужденные прибыли на территорию станции
Кизитеринка. При помощи газорезочного оборудования они украли четыре фрагмента
рельсов. Ворованное злоумышленники сдали в пункт приема металлолома.
В Приволжском районе Казани выявлен разлив нефтепродуктов, передает Общая площадь
загрязнения составила 80 квадратных метров. ЧП случилось при сливе отработанных
нефтепродуктов в накопительную цистерну. В пробах сточной воды, которые
отобрали экологи на месте разлива, определят общий химический анализ,
токсичность и уровень превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих
веществ. Результаты исследований и все материалы для принятия мер передадут в
прокуратуру и правоохранительные органы.
В Тюмени выявлена одна из
самых высоких цен на вербу. Средняя стоимость пучка там обойдется в 120 рублей,
тогда как в среднем по России эта цифра составляет всего 52 рубля, пишет Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы
почти в 2 раза ниже и составляет в среднем 63 рубля.
Наряду с Тюменью, где верба в розницу одна из самых дорогих, город Хабаровск.
Там пучок обойдется в среднем в 140 рублей. Ниже всего цены на этот цветок в
Волгограде и Липецке – 15 рублей. В этом году Вербное воскресенье отмечается 1
апреля.
Жительница Омска получила 180 тысяч штрафа за незаконную рубку кустарников
около принадлежащего ей магазина продуктов, передает Ранее она
сообщала о своем желании избавиться от них, но местная администрация ей не
давала. Бизнесвумен поручила двоим работникам срубить 28 кустов мелколистного
вяза около магазина. В итоге своими действиями предпринимательница причинила
городу ущерб на 57 тысяч рублей. За незаконную рубку в крупном размере на
женщину завели уголовно дело. В совершении преступления фигурантка не
созналась. В итоге Кировский райсуд назначил "противнице кустарников" год
условного лишения свободы и штраф на 180 тысяч рублей. К тому же
предпринимательница должна будет возместить ущерб, причиненный муниципалитету.
В Удмуртии задержали руководителя лесничества, обвиняемого в
неоднократном получении взяток, сообщает По данным следователей, предметом
взяток являлись токарные изделия для сельхозтехники, профнастил, автомобиль
УАЗ, металлическая черепица и другое
имущество на сумму более ста тысяч рублей. За эти вознаграждения обвиняемый
выдавал незаконные разрешения на порубку деревьев и заключал договора
купли-продажи древесины с нарушением лесного законодательства.
В Нижнем Тагиле девушка-водитель
не пропустила трамвай, пишет В
результате аварии движение было остановлено. Продолжительность простоя трамваев
могла быть меньше, однако водитель ВАЗа не согласилась на составление акта, а
предпочла дожидаться сотрудников ГИБДД.
По информации портала жительницу Волгоградской области выселили из
квартиры за долги по ипотеке. Она до последнего надеялась, что судебные
приставы "поймут и простят" ей долги по ипотечному кредиту, но в итоге
лишилась всего имущества и недвижимости. Даже после того, как ее предупредили о
принудительном выселении и назначили точную дату, она отказывалась покинуть
арестованное жилье. В итоге у сотрудников УФССП не осталось другого выбора,
кроме как вскрыть дверь в квартиру, описать имущество должницы и заменить
замки.
Как сообщает , в Башкирии
пилораму закрыли на 70 суток из-за мигрантов из Китая.
Суд оштрафовал директора организации на 120 тысяч рублей. Он трудоустроил двух граждан Китайской
Народной Республики без разрешения на работу, которые приехали в Россию по
туристической визе. На руководителя возбудили административное дело. Мигрантов
из России выдворили.