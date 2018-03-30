Крупный пожар в торговом центре в Нижнего Новгорода, воры рельс из Ростова-на-Дону. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Крупный пожар в торговом центре в Нижнего Новгорода, воры рельс из Ростова-на-Дону. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Более тысячи человек были эвакуированы из ТЦ "Седьмое небо" в НижнемНовгороде из-за пожара, передает Причина – возгорание фритюрницы водном из кафе. В здании сработали все системы автоматической противопожарнойзащиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения иуправления эвакуацией людей. Возгорание было потушено до прибытия пожарной охраны.В Новосибирской области запретили лаять по ночам, пишет Соответствующий закон местный депутаты приняли 29 марта во втором чтении. Он требует от владельцев домашних животныхуважать тишину и покой соседей. Если животное нарушит закон – еговладельцу придется заплатить штраф.В Ростове-на-Дону судприговорил к срокам один год и девять месяцев заключения двух мужчин, которыесрезали более 400 килограммов рельсов, сообщает Суд установил, что в начале января осужденные прибыли на территорию станцииКизитеринка. При помощи газорезочного оборудования они украли четыре фрагментарельсов. Ворованное злоумышленники сдали в пункт приема металлолома.В Приволжском районе Казани выявлен разлив нефтепродуктов, передает Общая площадьзагрязнения составила 80 квадратных метров. ЧП случилось при сливе отработанныхнефтепродуктов в накопительную цистерну. В пробах сточной воды, которыеотобрали экологи на месте разлива, определят общий химический анализ,токсичность и уровень превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющихвеществ. Результаты исследований и все материалы для принятия мер передадут впрокуратуру и правоохранительные органы.В Тюмени выявлена одна изсамых высоких цен на вербу. Средняя стоимость пучка там обойдется в 120 рублей,тогда как в среднем по России эта цифра составляет всего 52 рубля, пишет Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербыпочти в 2 раза ниже и составляет в среднем 63 рубля.Наряду с Тюменью, где верба в розницу одна из самых дорогих, город Хабаровск.Там пучок обойдется в среднем в 140 рублей. Ниже всего цены на этот цветок вВолгограде и Липецке – 15 рублей. В этом году Вербное воскресенье отмечается 1апреля.Жительница Омска получила 180 тысяч штрафа за незаконную рубку кустарниковоколо принадлежащего ей магазина продуктов, передает Ранее онасообщала о своем желании избавиться от них, но местная администрация ей недавала. Бизнесвумен поручила двоим работникам срубить 28 кустов мелколистноговяза около магазина. В итоге своими действиями предпринимательница причинилагороду ущерб на 57 тысяч рублей. За незаконную рубку в крупном размере наженщину завели уголовно дело. В совершении преступления фигурантка несозналась. В итоге Кировский райсуд назначил "противнице кустарников" годусловного лишения свободы и штраф на 180 тысяч рублей. К тому жепредпринимательница должна будет возместить ущерб, причиненный муниципалитету.В Удмуртии задержали руководителя лесничества, обвиняемого внеоднократном получении взяток, сообщает По данным следователей, предметомвзяток являлись токарные изделия для сельхозтехники, профнастил, автомобильУАЗ, металлическая черепица и другоеимущество на сумму более ста тысяч рублей. За эти вознаграждения обвиняемыйвыдавал незаконные разрешения на порубку деревьев и заключал договоракупли-продажи древесины с нарушением лесного законодательства.В Нижнем Тагиле девушка-водительне пропустила трамвай, пишет Врезультате аварии движение было остановлено. Продолжительность простоя трамваевмогла быть меньше, однако водитель ВАЗа не согласилась на составление акта, апредпочла дожидаться сотрудников ГИБДД.По информации портала жительницу Волгоградской области выселили изквартиры за долги по ипотеке. Она до последнего надеялась, что судебныеприставы "поймут и простят" ей долги по ипотечному кредиту, но в итогелишилась всего имущества и недвижимости. Даже после того, как ее предупредили опринудительном выселении и назначили точную дату, она отказывалась покинутьарестованное жилье. В итоге у сотрудников УФССП не осталось другого выбора,кроме как вскрыть дверь в квартиру, описать имущество должницы и заменитьзамки.Как сообщает , в Башкириипилораму закрыли на 70 суток из-за мигрантов из Китая.Суд оштрафовал директора организации на 120 тысяч рублей. Он трудоустроил двух граждан КитайскойНародной Республики без разрешения на работу, которые приехали в Россию потуристической визе. На руководителя возбудили административное дело. Мигрантовиз России выдворили.