Боятся ходить под Чёрным мостом. Именно так владимирцы прозвали тоннель под железной дорогой в районе улицы Вокзальная. По весне, из-за перепадов температур, и без того узкая пешеходная дорожка превратилась в каток. Людям приходится ходить по проезжей части, а делать это без риска для жизни трудно - через тоннель постоянно проезжает большой поток машин. Тему продолжит Никита Королёв.

30.03.2018Боятся ходить под Чёрным мостом. Именно так владимирцы прозвали тоннель под железной дорогой в районе улицы Вокзальная. По весне, из-за перепадов температур, и без того узкая пешеходная дорожка превратилась в каток. Людям приходится ходить по проезжей части, а делать это без риска для жизни трудно - через тоннель постоянно проезжает большой поток машин. Тему продолжит Никита Королёв.- Наглядно здесь даже нельзя вот пройти. Если за нее браться, то я сейчас свалюсь. Тут ровного места нет и всё наложено льдом.- То есть под машину приходится прыгать?- А куда?По-другому пройти через этот тоннель не получится. Единственная, и без того узкая пешеходная дорожка, превратилась в каток. Из-за переменчивой весны здесь образовалась наледь и такие вот сталактиты. Так что прохожим приходится буквально на свой страх и риск проходить этот участок пути. Горожане уже давно прозвали этот мост Чёрным. Потому что в тёмное время суток ходить здесь опаснее вдвойне, фонарей-то нет. Особенно боятся Чёрного моста пенсионеры. Нерадивые водители пропускают пожилых здесь вообще через раз.Ирина Наумова, пенсионерка: "Никто не останавливается. Все летят. Видят, что по этому корыту, а я это не тротуар называю, а корыто. В него вода постоянно наливается и там всё время жижа снеговая, ледяная. Видят, что идёшь одну секунду. Подождать? Нет! Летят, как ненормальные. Постоишь, подумаешь: идти или нет. Так и пойдёшь вокзалом".Так что пешеходам, чтобы не соскользнуть с тротуара под машину, приходится вот так от машин бегать. Автомобилисты разводят руками. Ведь одновременно через тоннель можно ехать только в одном направлении. И чтобы не было пробки на въезде, нужно поскорее проскакивать.Елена Савинова, автомобилист: "Очень скользко. Сейчас я езжу за рулём, чтобы не ходить. И боюсь, что люди, которые идут по этому льду могут поскользнуться и попасть мне под колёса. Почему мы жители города не можем нормально добираться и передвигаться по городу?"Вообще про этот злополучный мост мы рассказываем буквально каждую весну. Вот, что творилось здесь год назад. Растаявший снег попросту затопил и тоннель, и дорогу рядом с ним. Тогда сотрудники водоканала воду откачали. Сейчас к ним претензий у людей нет, но настоящей, тёплой весны пока ещё не было. А перепадов температур хватило, чтобы путь через тоннель превратился в каток. Причём, там, как на других улицах города, коммунальные службы пескосоляную смесь почему-то не сыпят. С просьбой обратить внимание на Чёрный тоннель мы обратились в горадминистрацию.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Мы оперативно отправим туда уборочную бригаду, которая приведёт этот тротуар в порядок. Будет заниматься этим "Центр управления городскими дорогами". Я сейчас с директором переговорил, он всё понял, сейчас вышлет".Если вы заметили, что какой-то участок городской дороги покрыт льдом и не убирается, сообщите об этом в Управление ЖКХ по телефону 53-18-39 или в "Единую диспетчерскую службу администрации города Владимира", её номер 05.Метки: чёрный мост, тоннель, Рабочий спуск, Вокзальная, лед, затопило