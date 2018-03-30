Жесткие диски с детской порнографией изъяты у Стаса Кувикова. Это брат известного под псевдонимом Евгения Вольнова украинского пранкера, который глумился над трагедией в Кемерово.

Жесткие диски с детской порнографией изъяты у СтасаКувикова. Это брат известного под псевдонимом Евгения Вольнова украинскогопранкера, который глумился над трагедией в Кемерово.Следователи вАрхангельске провели обыск в квартире Кувикова. Там и были найдены диски сзапрещенными материалами – следствие подозревает, что Стас ими торговал.Выяснилось, что Кувиков поддерживает связь со своим братомНикитой, проживающим на Украине. Задержанный считает, что именно из-за действийродственника его привлекают к уголовной ответственности, передает телегам-каналMash.Пранкер с Украины Евгений Вольнов распространял слухи о сотняхжертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Позже он наглопризнался в фейке. Вольнов рассказал, что хотел "нагнать максимальныйградус накала". Сообщалось также, что канал пранкера стал в 10 разпопулярнее после ложных новостей о сотнях погибших во время трагедии вКемерово, напоминает Life.ru. На самом деле в пожарепогибли 64 человека, из них более 40 – дети.Напомним, что в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (настоящее имя тролля) возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти. Пранкер объявлен в международный розыск.Как писали Dni.Ru, оказать помощь в поиске украинца готов глава Чечни Рамзан Кадыров, если перед ним поставят такую задачу. Вместе с тем, по словам министра республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности пранкера."Трагедия сплотила народ. И на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим", – написал в соцсети глава Чечни. Пользователи под постом Кадырова опубликовали паспортные данные и адрес украинского тролля.