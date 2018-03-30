Компания Canon разместила на YouTube видео с демонстрацией возможностей новой 120-мегапиксельной матрицы. Как можно убедиться, КМОП 120MXS (эффективное разрешение — 13 280 на 9184 пикселя) позволяет захватывать фотографии высочайшего качества, а ролики получаются сверхдетализированными.

Компания Canon разместила на YouTube видео с демонстрацией возможностей новой 120-мегапиксельной матрицы. Как можно убедиться, КМОП 120MXS (эффективное разрешение — 13 280 на 9184 пикселя) позволяет захватывать фотографии высочайшего качества, а ролики получаются сверхдетализированными.Разрешение нового датчика, говорят в Canon, превосходит Full HD примерно в 60 раз. Это позволяет разглядеть на картинке мельчайшие детали даже при очень близком цифровом зуме. Физический размер матрицы — 29 на 20 мм, скорость съемки — 9,4 кадра в секунду.∎DxOMark: у Samsung Galaxy S9+ лучшая камера на рынке читайте такжеТем не менее, новинка Canon пока не готова к применению в коммерческих продуктов. Прежде всего, датчик слишком велик, чтобы он мог уместиться в корпусе смартфона, и слишком дорог. Прежде чем разработка доберется до мобильных устройств, скорее всего, она сначала будет реализована в зеркальном фотоаппарате профессионального уровня.