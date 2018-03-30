1 апреля в России официально стартует весенний призыв в армию. Призывники по-прежнему должны будут провести в армии год. О новшествах в работе военкоматов рассказали юристы.

1 апреля в России официально стартует весенний призыв в армию. Призывники по-прежнему должны будут провести в армии год. О новшествах в работе военкоматов рассказали юристы.Екатерина Михеева, руководитель юридического отдела Службы помощи призывникам, рассказала, что главное новшество — обязательный психологический отбор для призывников. Его молодые люди будут проходить помимо медкомиссии. Соответствующий закон в начале этого года был принят в Совете Федерации, теперь осталось, чтобы его одобрил президент.Раньше психологический отбор тоже мог проводиться, но его порядок не был закреплён на федеральном уровне, - пишет. Как именно будет идти тестирование, пока не известно. Отмечается, что такое нововведение поможет тщательнее подходить к отбору призывников в те или иные войска, на те или иные должности в армии.Второе новшество — с 1 апреля возвращается право на медицинское переосвидетельствование для граждан, желающих пройти военную службу.Теперь мужчины, которым ещё не исполнилось 27 лет и которые раньше по болезни были освобождены от службы в армии, смогут заново пройти медкомиссию. Если врачи подтвердят, что здоровье призывника стало лучше и он уже может нести службу, то категорию годности могут изменить. А значит, призывник сможет отдать долг Родине. Если захочет, конечно.— Прохождение переосвидетельствования и изменение категории годности — это право, а не обязанность, — уточнила Екатерина Михеева.Одно из самых резонансных, но пока ещё обсуждаемых новшеств — изменение порядка вызова в военкомат.— Те призывники, которые не получат повестки, обязаны будут самостоятельно явиться за ней в военкомат. Неявка по повестке или за повесткой будет квалифицироваться как уклонение от призыва, — рассказала Екатерина Михеева.А это, напомним, наказуемо. В Уголовном кодексе есть статья 328 — "Уклонение от призыва на военную службу". Нерадивому призывнику это может грозить штрафом до 200 тысяч рублей и даже лишением свободы на срок до двух лет. Кстати, сама повестка теперь будет доставляться заказным письмом.Сейчас в Госдуме рассматривается соответствующий законопроект. Если он будет принят, то игры в прятки и оправдания вроде "Я просто почтовый ящик не проверяю и редко бываю дома" не сработают.— Вероятно, весной законопроект будет принят, хотя и с незначительными правками, и этот призыв станет последним, когда молодые люди смогут безнаказанно избегать встречи с военкомом, — говорит юрист.Кроме того, этой весной могут измениться правила оформления отсрочки для тех молодых людей, которым исполнилось 18 лет ещё в школе. В ближайшее время Конституционный суд рассмотрит меморандум в поддержку призывников, который ранее направил Президентский совет по правам человека.— Сейчас молодые люди, которые окончили школу в 18 лет, не могут после бакалавриата поступить в магистратуру, так как их призывают в армию. Фактически их лишают права на образование. Если суд поддержит меморандум, то отсрочка будетпредоставляться вне зависимости от того, во сколько лет призывник окончил школу, — рассказала Екатерина Михеева.Более подробно ознакомиться с правилами призыва в армию можно в законе "О воинской обязанности и военной службе".