Анастасия Заворотнюк снялась для модного женского журнала. Однако далеко не все поклонники узнали на фото артистку.

Анастасия Заворотнюк снялась для модного женского журнала. Однако далеко не все поклонники узнали на фото артистку.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Заворотнюк опубликовала обложку нового номера женского журнала. Популярная актриса украсила ее своим лицом. На фотографии Заворотнюк с накинутым на плечи светлом пальто позирует, глядя куда-то вверх. При этом стильно уложенные волосы прикрывают один глаз.Судя по благодарственной подписи к публикации, Анастасия осталась довольна проделанной работой. А вот ее многочисленные поклонники отнеслись к снимку неоднозначно. Пока одни нахваливали актрису и осыпали комплиментами, другие ее попросту не узнали."вначале подумала что бабкина))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Думала, что это Анжелика Варум, пока не прочитала надписи на журнале", "Я Вас тоже не узнала!!! Мне кажется Вы в жизни лучше)", "Анастасия, на себя не похожи, какая-то другая женщина", "Доброго времени суток! Я Вас не узнала на фото!", "Какая красота! Из-за ракурса сначала подумала, что это Надежда Бабкина Она тоже богата привлекательностью) а потом пресмотрелась))))", "Как-то неудачно, один глаз закрыт", "согласна. Испортили человека на фото😐 видимо завистники", – высказались пользователи Сети.Отметим, что сравнение с певицей Надеждой Бабкиной лишь на первый взгляд может показаться комплиментом. В последнее время артистку часто обвиняют в излишних манипуляциях с внешностью. Дескать, популярная исполнительница переборщила с посещениями кабинета пластического хирурга