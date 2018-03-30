МИД России обвинил спецслужбы США в провокациях против 60 высылаемых Вашингтоном российских дипломатов в ответ на дело Скрипаля. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что американцы лихорадочно пытаются вступить в контакт с сотрудниками дипмиссии.

МИД России обвинил спецслужбы США в провокацияхпротив 60 высылаемых Вашингтоном российских дипломатов в ответ на "дело Скрипаля". Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что американцы лихорадочно пытаютсявступить в контакт с сотрудниками дипмиссии.Министерство отмечает, что имела место целая серия "возмутительныхэпизодов". Так, высылаемым из США дипломатам России пытались предложить"помощь" спецслужбы, в числе которых и ЦРУ."Ине просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе". Нашихколлег буквально атакуют такими предложениями", – сообщается на официальномсайте МИД России. В министерство иностранных дел добавили, что "ничего из очевидных замыслов у них невыходит".В МИД уверены, что США таким образом решили разыграть комбинацию,в рамках которой, "официальные власти безосновательно высылают российскихдипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут жестараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом".Такиедействия в министерстве считают непристойными. "Выглядит подобное поведение циничнои отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамкиэлементарных приличий", – подытожили в ведомстве.Материал дополняется