МИД России обвинил спецслужбы США в провокациях
против 60 высылаемых Вашингтоном российских дипломатов в ответ на дело Скрипаля. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что американцы лихорадочно пытаются
вступить в контакт с сотрудниками дипмиссии.
МИД России обвинил спецслужбы США в провокациях
против 60 высылаемых Вашингтоном российских дипломатов в ответ на "дело Скрипаля". Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что американцы лихорадочно пытаются
вступить в контакт с сотрудниками дипмиссии.
Министерство отмечает, что имела место целая серия "возмутительных
эпизодов". Так, высылаемым из США дипломатам России пытались предложить
"помощь" спецслужбы, в числе которых и ЦРУ.
"И
не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе". Наших
коллег буквально атакуют такими предложениями", – сообщается на официальном
сайте МИД России. В министерство иностранных дел добавили, что "ничего из очевидных замыслов у них не
выходит".
В МИД уверены, что США таким образом решили разыграть комбинацию,
в рамках которой, "официальные власти безосновательно высылают российских
дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же
стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом".
Такие
действия в министерстве считают непристойными. "Выглядит подобное поведение цинично
и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки
элементарных приличий", – подытожили в ведомстве.
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