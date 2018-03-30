В Дагестане задержан мужчина, который насмерть забил девушку камнем. По предварительным данным, погибшая являлась его невестой, которую мужчина заподозрил в неверности.

В Дагестане задержан мужчина, который насмерть забил девушку камнем. По предварительным данным, погибшая являлась его невестой, которую мужчина заподозрил в неверности.О преступлении стало известно из видеоролика, размещенного в соцсетях. На кадрах видно, что девушка лежит на трассе, а молодой мужчина берет большой камень и разбивает им голову своей жертвы."Парень задержан, дело передано в следственный комитет", — сообщили РИА Новости в региональном МВД.