Первичный рынок жилья Москвы в состоянии переварить новые проекты. Некая затоваренность в большей степени есть на вторичном рынке.

Группа "Самолет" закладывает в этом году плановое повышение цен на свои объекты примерно на 0,8% в месяц. Об этом на круглом столе портала "33Live.Ru Недвижимость" заявил коммерческий директор компании Дмитрий Волков."В каждом проекте у нас заложен рост цен примерно на 0,8 п.п. в месяц или примерно 10% в год. Стадия готовности растет, продукт становится ликвиднее, ключей меньше, поэтому люди готовы платить больше. Такой подход очевиден по всем застройщикам на первичном рынке и первый фактор роста цен", - заявил он.По словам топ-менеджера, есть сразу четыре фактора, которые будут стимулировать рост цен на недвижимость на первичном рынке. Помимо общего повышения стадии готовности, второй фактор, способствующий росту цен - на стандарт- и комфорт-класс в Московской области и Новой Москве– развитие районов, где происходит застройка. Как только первый корпус сдан, стоимость жилья в будущих новых корпусах будет дороже на 2-10%, предупредил представитель ГК "Самолет".Третий фактор стимулирующий рост цен – вклад города в развитие новых районов. Во многих районах Новой Москвы уже есть метро, скоро оно появится в Люберцах. Как только метро появляется в пешей доступности, сразу повышается цена в проекте.В-четвертых, эволюционирует продукт, улучшаются входные группы, навигация. Да, это влияет на стоимость жилья, но привлекательность продукта сразу же становится другой, резюмировал Дмитрий Волков.Топ-менеджер также отметил, что не считает первичный рынок недвижимости затоваренным: "Если есть избыток, цена идет вниз. Но это ярко заметно только на вторичном рынке".Локальное перенасыщение может быть в отдельных районах области. Рынок Москвы еще может поглотить значительное количество новых проектов, допустил он.