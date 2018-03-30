Юлия Скрипаль стремительно поправляется. Дочь бывшего сотрудника ГРУ, отравленная вместе с отцом, уже может есть и пить. В то же время, состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным.

Юлия Скрипаль "стремительно" поправляется. Дочьбывшего сотрудника ГРУ, отравленная вместе с отцом, уже может есть и пить. В тоже время, состояние Сергея Скрипаля остается "критическим, но стабильным".Юлия Скрипаль, несмотря на улучшение состояния, продолжаетполучать "экспертную клиническую помощь", – заявила главный врачбольницы Солсбери Кристин Бланшард. В этом лечебном учреждении находятся обапострадавших.Юлия и ее отец Сергей Скрипаль были найдены вбессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. В Лондоне сразу жезаявили о том, что они были отравлены нервно-паралитическом газом "Новичок"российского производства – якобы, по заказу Кремля.Тем временем появляются новые данные о ходе расследования"дела Скрипаля". Как сообщается, игровая площадка недалеко от дома вСолсбери, где проживали отец и дочь, оцеплена. Риск для жителей "низкий",заявляют в полиции. "Я хотел бы заверить жителей, что мы установилиоцепление вокруг парка, и офицеры будут исследовать его в качестве мерыпредосторожности", – цитирует телеканал Sky News заместителя помощника комиссара Дина Хейдона.Телеканал приводит и следующую информацию: якобы, впервыепострадавшие подверглись действию нервно-паралитического вещества у входнойдвери своего дома. По этой причине полиция сосредоточила внимание на жилище иего окрестностях.Обвиненная в отравлении Москва принимает ответные меры на высылку 60 российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле – российская сторона считает дело Скрипаля срежиссированным спектаклем. До этого Британия выслала 23-х российских дипломатов, обвинив Кремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ. Но Лондон решил на этом не останавливаться: Тереза Мэй уже обсуждает с членами своего кабинета новые санкции против России. Речь идет о запрете на продажу Россией ее суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона.Американский посол Джон Хантсман был 29 марта приглашен в российский МИД, где ему изложили содержание ответных мер в отношении США. Известно, что 58 сотрудников посольства в Москве и два работника Генконсульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, Москва закрывает консульство в Северной столице.