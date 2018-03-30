Об этом уже свидетельсвует опыт Москвы, где запущена программа реновации

Роль государства как игрока на рынке недвижимости в ближайшее время будет усиливаться, об этом уже свидетельствует опыт Москвы (ред. – программа реновации) сказал во время круглого стола, организованного "33Live.Ru Недвижимость", вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга компании "Лидер Инвест" Алексей Болдин."Роль государства как игрока на рынке недвижимости будет усиливаться, мы уже видим это по опыту Москвы", - сказал Алексей Болдин.Он также отметил, что акционерами строительных организаций в связи с предстоящими законодательными новеллами будут становиться банковские структуры, это собственно уже и происходит.