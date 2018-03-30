Поводов для резкого увеличения цен на бензин нет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он добавил, что могут быть небольшие ценовые колебания из-за повышения акцизов, передает Интерфакс.

Поводов для резкого увеличения цен на бензин нет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он добавил, что могут быть небольшие ценовые колебания из-за повышения акцизов, передает "Интерфакс".Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщал, что ситуация с ценами на бензин на рынке в ближайшее время будет устойчивой, и служба не видит причин, чтобы оказывать влияние на биржевые и розничные цены на нефтепродукты.29 марта ФАС сообщила о выдаче предупреждения председателю правления некоммерческого партнерства "Совет по товарным рынкам" Илье Морозу в связи с его публичным заявлением о росте цен на бензин.