Появилось новое видео с камер наблюдения из сгоревшего
торгового центра в Кемерово. На его кадрах группа детей спасается в отделении
банка.
Появилось новое видео с камер наблюдения из сгоревшего
торгового центра в Кемерово. На его кадрах группа детей спасается в отделении
банка.
Судя по ролику, все
происходило очень быстро. За считанные секунды помещение заволокло дымом и
отключился свет. Всем детям на кадрах повезло: они выжили, сообщает Life.ru.
Напомним, страшный пожар, который 25 марта охватил торговый
центр в Кемерово, унес жизни 64 человек, 41 из них – дети.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям.