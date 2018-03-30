Появилось новое видео с камер наблюдения из сгоревшего торгового центра в Кемерово. На его кадрах группа детей спасается в отделении банка.

Появилось новое видео с камер наблюдения из сгоревшеготоргового центра в Кемерово. На его кадрах группа детей спасается в отделениибанка.Судя по ролику, всепроисходило очень быстро. За считанные секунды помещение заволокло дымом иотключился свет. Всем детям на кадрах повезло: они выжили, сообщает Life.ru.Напомним, страшный пожар, который 25 марта охватил торговыйцентр в Кемерово, унес жизни 64 человек, 41 из них – дети.Возбуждено уголовное дело по трем статьям.