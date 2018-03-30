Трагические события в Кемерово снова заставили вернуться к обсуждению темы противопожарной безопасности. Предпринимательская платформа Единой России провела специальное заседание на тему Кемерово. Что привело к трагедии и что делать, чтобы не допустить подобное?.

Трагические события в Кемерово снова заставили вернуться кобсуждению темы противопожарной безопасности. Предпринимательская платформа"Единой России" провела специальное заседание на тему "Кемерово. Чтопривело к трагедии и что делать, чтобы не допустить подобное?".Прежде всего, единороссы предлагают восстановить всю цепочкуконтроля пожарного надзора – от согласования специальных технических условий,экспертизы проектов, приемке зданий и сооружений в эксплуатацию, включить всостав комиссии по приемке-сдаче зданий в сотрудников МЧС. Также партиянамерена обратиться в Минстрой с просьбой указать в строительных нормах иправилах этажи в торговых центрах, где могут располагаться кинозалы и оснаститьих фотолюминесцентными системами эвакуации.Кинотеатры, как правило, находятся на последних этажах ТРЦ.Такое расположение связано с маркетинговой политикой владельцев зданий: показритель дойдет до кинозала, он наверняка что-то купит в многочисленных магазинахи кафе.По мнению сопредседателя предпринимательской платформы"ЕР" Марины Блудян, необходимо включить в состав комиссии поприемке-сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию сотрудников МЧС. Сейчас, по еесловам, сквозной контроль пожарных разрушен."Необходимо включить в состав комиссии по приемке-сдачезданий и сооружений в эксплуатацию сотрудников МЧС. Такая комиссия должна бытьединой на уровне МЧС и Минстроя", – подчеркнула Блудян.Все эти меры направлены на повышение безопасности в сферепожарного контроля и надзора и носят антикоррупционный характер."Платформа выступает за внедрение умного контроля,который работает по принципу сокращения потери жизни и здоровья граждан. К немуотносятся новейшие системы, которые позволяют мониторить безопасность объектаежеминутно в режиме реального времени", – подчеркнула она. Блудян призвала представителейбизнеса перестать бегать от контролирующих органов и ответственно подходить кобеспечению безопасности на своих объектах.Замсекретаря генсовета "Единой России", депутатГосдумы Евгений Ревенко заявил, что проверки, которые проходят сейчас, выявляюткинозалы, в которых повсеместно наблюдается нарушение нормативов. По словам парламентария,"Единая Россия" намерена обратиться к предпринимательскому сообществус тем, чтобы во всех ТРЦ предусматривались фотолюминесцентные системыэвакуации, которые не зависят от работы электричества и которые позволят людямв случае пожара найти выход к спасению.В свою очередь, бизнесмен Роман Налинский заметил, что ниодин из предпринимателей не хочет ответственности за гибель людей. "Но у всехвозможности разные, и нужно законодательно помочь людям, сделать налоговые вычеты,которые они могут потрать на хорошую противопожарную сигнализацию. Уверен, всебизнесмены будут готовы потратить эти деньги, если будут понимать, чтогосударство потом эти затраты компенсирует в виде налоговых льгот", – сказалон.Директор департамента надзорной деятельности ипрофилактической работы МЧС, главный государственный инспектор по пожарномунадзору Ринат Еникеев сообщил, что ведомство готовит пакет поправок взаконодательство, которые предусматривают упрощение процедуры надзорныхмероприятий в отношении объектов значительной категории риска."Согласно поправкам, пожарный инспектор проверяет объект,устанавливает, кто является собственником, титульным арендатором и выдает емупредписание. На данный момент пакет законопроектов практически готов", –отметил он.