Евгений Осин обратился за квалифицированной медицинской помощью. Говорят, врачи едва узнали некогда популярного артиста.

Евгений Осин обратился за квалифицированной медицинской помощью. Говорят, врачи едва узнали некогда популярного артиста.Евгений Осин приехал в больницу сам днем в пятницу, 30 марта. Состояние некогда популярного исполнителя было таким, что сотрудники медучреждения даже не сразу его узнали. Увидев артиста, медики приняли немедленное решение госпитализировать его. Артист попал в больницу с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением спиртным.Материал дополняется