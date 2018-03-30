Евгений Осин обратился за квалифицированной медицинской помощью. Говорят, врачи едва узнали некогда популярного артиста.
Евгений Осин обратился за квалифицированной медицинской помощью. Говорят, врачи едва узнали некогда популярного артиста.
Евгений Осин приехал в больницу сам днем в пятницу, 30 марта. Состояние некогда популярного исполнителя было таким, что сотрудники медучреждения даже не сразу его узнали. Увидев артиста, медики приняли немедленное решение госпитализировать его. Артист попал в больницу с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением спиртным.
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