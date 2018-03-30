Юморист стал одним из гостей юбилейного концерта Владимира Винокура в Кремле. А после выступения он пообщался с корреспондентом Dni.Ru.

Юморист стал одним из гостей юбилейного концерта Владимира Винокура в Кремле. А после выступения он пообщался с корреспондентом Dni.Ru.Как говорят импрессарио, Сергей Дроботенко за свое сольное выступление получает не меньше 10 тысяч евро. Но артист признается, что в последнее время пришлось сбавить аппетиты. "Меня очень сильно затронул финансовый кризис, – вздыхает юморист. – Ведь концерты – не первая статья доходов в семье у большинства зрителей. И если приходится экономить, то ограничивают себя в поездках каких-то, в развлечениях. Поэтому, конечно, это сказывается на мне".Дроботенко в этой связи научился гибкости. "Если в каком-то городе устроитель концертов говорит мне, что продана только половина зала, я иду навстречу и соглашаюсь снизить цену на билеты. Мы же все люди!" – признается Сергей. Интересно, что судя по официальному сайту исполнителя – он достаточно востребованный артист. В марте, например, 18 раз выходил на сцену, на апрель запланировано 10 выступлений, включая гастроли в Прибалтике.Но проблема в том, что у артистов нет постоянного стабильного дохода – то густо, то пусто. "Есть понятие сезонности, – пояснил юморист. – Поэтому февраль-март, октябрь-ноябрь у меня всегда расписаны, а вот на май пока не запланировано ни единого концерта. Раньше у меня было много так называемых корпоративов, сейчас же они у меня практически исчезли. Хотя, может быть, Григорий Лепс или Стас Михайлов не страдают"."Основная статься мои личных расходов – жратва, – улыбается Дроботенко. – Я же обычный человек. Коммуналка тоже много съедает. Так что ошибочно думать, что артисты – очень богатые люди, которые не знают простой жизни".