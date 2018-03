Чтобы наконец прогнать зиму, нужно побольше двигаться и получить яркие позитивные эмоции. Отправляемся на спектакли, концерты, выставки! О самых интересных событиях в Москве рассказывают Dni.Ru в своем еженедельном обзоре.

Чтобынаконец прогнать зиму, нужно побольше двигаться и получить яркие позитивныеэмоции. Отправляемся на спектакли, концерты, выставки! Осамых интересных событиях в Москве рассказывают Dni.Ru в своем еженедельном обзоре.30 марта, пятницаВ "Гоголь-Центре" покажутмузыкальные спектакли от группы Billy's Band "Блюз в голове" и "Игры в ТомаУэйтса". Музыканты представляют постановки, которые станут новой гранью вдеятельности этих творческих личностей. "Блюз в голове" – во многомавтобиография, песни сочетаются с глубокими и остроумными рассуждениями одетстве, творчестве, родном Петербурге и взаимоотношениях с противоположнымполом. "Игры в Тома Уэйтса" – можно назвать визитной карточкой группы, ведьмузыканты в начале своего пути играли на песни именно этого артиста. "Мы оченьждем и готовимся к этим постановкам, – говорит группа. – Уверены, что они будутинтересны не только тем, кто любит наши песни, но и театралам – это будут неконцерты на театральных подмостках, а полноценные спектакли: со светом идекорациями, выстроенной драматургией, и, конечно, музыкой". Спектакли можно увидеть 30 и 31 марта.В Детском музыкальном театреимени Наталии Сац состоится премьера оперы "Сказка про славного царя Гороха иего прекрасных дочерей". Создатели так рассказывают о постановке: "Эта"потешная опера" с Шутами и Шутихами, плясками и боями, свадьбами и пирамирасскажет зрителям про царя Гороха, его соседа и соперника царя Пантелея, женуЛуковку, двух прекрасных дочерей Кутафью и Горошинку, их женихов и весь народ,который то поднимает бунты, то гуляет на свадьбе. Художественный руководительтеатра Георгий Исаакян отмечает: "Эта опера – современная игра в фольклор, нашсегодняшний взгляд на народную русскую музыку, народный театр".В "Крокус Сити Холле" "РадиоДача" проведет большой весенний концерт "Удачные песни". На сцену выйдут самыепопулярные артисты, которые часто звучат в эфире станции. В их числе НиколайБасков, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Натали, Валерий Меладзе, Лолита, НаташаКоролева, Зара, Олег Газманов, Валерия, Татьяна Буланова, Юта и многие другие.В "Известия Холл" Дельфинпрезентует свой новый альбом. Новая пластинка во многом станет переворотом:новый состав музыкантов, новое звучание. Возможно, это будет абсолютнаяпротивоположность релизам последних лет. Одно можно сказать точно, что лирикабудет такой же мощной и цепляющей, вмещающей в себя все краски мира – с егодобром и злом, любовью и ненавистью, красотой и грубой реальностью.31 марта, субботаВ КЗ "Королевский" пройдетЦеремония Награждения Международной Премии сверхспособностей человека .Победители будут определены в 24 номинациях. Среди соискателей – мастера втаких направлениях, как нумерология, астрология, хиромантия и прочих"мистических" ненаучных дисциплинах. Гостями вечера станут популярныероссийские медийные персоны, продюсеры, бизнесмены, среди них Елена Беркова, Данко,Надя Ручка, Алена Кравец, Никита Малинин, Никас Сафронов, группа "Стрелки" имногие другие. Также в мероприятии примут участие герои программ "Битваэкстрасенсов", "Человек-невидимка", "Сверхъестественный отбор" и"Черное-белое".В кинокомплексе Каро Sky 17Авиапарк состоится торжественная церемония награждения победителей VIIIРоссийского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор-фильмов"КАПЛЯ". Статуэтками в виде больших хищных растений наградят деятелейкинематографа в категориях "Надежда на спасение", "Народное голосование", спецпремиюдадут "За отечественный и международный вклад в развитие жанров остросюжетногокино". Среди гостей мероприятия отечественные и зарубежные звезды ужастиков иостросюжетных фильмов. Церемония продлится пять часов, помимо вручения наградзрителей также ждут фуршет-дегустация, перфоманс-квест в жанре хоррор,косплей-шоу, выставка картин по мотивам произведений Стивена Кинга, а такжевыставка хищных растений.В Театре на Юго-Западе состоитсяпремьера детского спектакля "Дневник Элли/Изумрудный город". Режиссер МихаилБелякович постарался воплотить в этой работе все современные возможности театра– грим, костюмы, декорации – на уровне лучших диснеевских фильмов. Добавив кэтому световые спецэффекты, музыку и профессиональный звук. Историю, скореевсего, знают все: Элли попала в Волшебную страну со своим верным другомТотошкой, где их ждут невероятные приключения.В "Крокус Сити Холле" состоитсяконцерт знаменитого ансамбля японских барабанщиков KODO. Коллектив раскрываетвсю красоту ритмов древних японских барабанов тайко, а также экспериментируетпо их сочетанию с другими национальными искусствами и современными музыкальныминаходками. В общей сложности в группе участвуют до шестидесяти человек. Их музыказвучала в афинском Акрополе, в лондонском королевском зале "Альберт-Холл",кинофильмах и альбомах известных групп.1 апреля, воскресеньеКлуб Йоги Смеха "Харрррррррашо" иГУП "Московский метрополитен" проведут в столичной подземке флешмоб "Счастливыйвагон", который будет посвящен Дню смеха. Йога смеха – это методика,придуманная индийским доктором Маданом Катарией. В ее основе лежит особенностьнашего организма, который не различает искусственный и естественный смех. Влюбом случае возникают одинаковые химические процессы – мозг вырабатываетгормон счастья. Поэтому на занятиях такой йогой практикующие не стоят в сложныхасанах, а от души смеются без всяких причин. Проверено – настроение исамочувствие улучшаются.В "Крокус Сити Холле" соспециальной праздничной программой ко Дню смеха выступят Александр Ревва иМихаил Галустян. Они покажут музыкальные и комедийные номера и миниатюры,затрагивающие самые актуальные темы. Актеры обладают невероятным чувством юмораи бешеной энергетикой и харизмой, а значит будет весело.В "Adrenaline Stadium" выступит Алан Уокер(Alan Walker), двадцатилетний авторхитов "Faded", "Alone", "Sing Me To Sleep" и "Tired", широко разошедшихся повсему миру. Дебютировав на мировых площадках как разогревающий артист у Рианны,Джастина Бибера и Мартина Гаррикса, Уокер быстро дорос до статусасамодостаточной фигуры. Помимо сольных композиций он успел посотрудничать с BrunoMars, Sia, Charlie XCX, Miley Cyrus и другими известными артистами. На сценеартист появляется в капюшоне и маске. "Маска, – говорит музыкант, – это символединства людей, их схожести друг с другом, а не просто артистическая фишка".В состоитсясовместный концерты "Мальбэк х Сюзанна". Популярный коллектив "Мальбэк"объединит усилия с участницей украинского Х-Фактора Сюзанны – такая смесь неможет не радовать поклонников. Артисты покорили Apple Music и Вконтакте, но всети им слишком тесно, поэтому артисты готовы порадовать публику живымвыступлением.2 апреля, понедельникВ театре "Русская песня" выступитзаслуженная артистка России, участница телепроекта "Голос" Нина Шацкая. Она в сопровождениисимфонического оркестра представит зрителям программу "Голос любви".Отличительной особенностью исполнительницы является смешение жанров, изобретение нового звучания известных произведений. Это могут быть и классические джазовые композиции синтонациями Александра Вертинского, и классические русские романсы, спетыетембром Билли Холидей. Специальные гости – джаз-певец Брэндон Стоун и группаFolkBeat.3 апреля, вторникВ Центральном Доме Актерасостоится премьера постановки "С любимыми не расставайтесь". Зрители увидят историиотношений разных пар, по-своему счастливых, и по-своему несчастных, объединенныходним сильнейшим чувством – любовью. Им предстоит ответить на вопросы, чтотакое любовь и что такое привязанность, какова цена расставания и может ли житьчеловек без любви? Каждая история уникальна, наполнена и страстями, и нежностью,и юмором, и надеждой И можно надеяться на то, что любимые, несмотря на всетрудности, научатся быть счастливыми и вновь обретут друг друга.В Доме-музее Марины Цветаевойсостоится мероприятие, приуроченное сразу к нескольким поводам. Во-первых, будутпрезентованы аудиодиск и книга, посвященные жизни и творчеству Марины Ивановны,во-вторых, начнется отсчет последнего месяца работы юбилейной выставки "Где мойдом?". В-третьих, музеем запланированы органный концерт, выступления молодыхавторов, театральные и поэтические перфомансы и многое другое. Событие станетнастоящим подарком для всех поклонников творчества Марины Цветаевой.4 апреля, средаВ СК "Олимпийский" пройдет крупнейшаяв России бизнес-конференция АМОКОНФ "Трафик. Заявки. Продажи". Центральнаяперсона мероприятия – Стив Возняк, изобретатель, программист и инженер Кремниевойдолины, который вместе со Стивом Джобсом создал компанию Apple Computer (нынеApple Inc.), спроектировал революционные для своего времени компьютеры Apple Iи Apple II. Другие выступающие: Михаил Токовинин – сооснователь amoCRM, СергейШнуров – лидер группировки Ленинград, Юрий Дудь – популярный интервьюерYouTube, Михаил Кучмент – сооснователь Hoff, Оскар Хартманн – основательKUPIVIP.RU и другие.5 апреля, четвергВ FourSeasons Hotel Moscow c гастрономическойгастрольной программой приезжает шеф-повар Grand-Hotel du Cap-Ferrat Йорика Тише,обладающий статусной звездой Мишлен, можно сказать, Оскаром в области высокойкухни. С 5 по 7 апреля 2018 года посетителям ресторана Quadrum будет предложен ужин из пяти блюд. Йорик Тише создаетэксклюзивные шедевры, сочетающие элементы Италии, Средиземного моря и побережьяКап-Ферра. Цель, котороую он ставит сам себе – создание уникального вкуса,который не найдешь нигде более.В "ГлавClub Green Concert" презентует новыйальбом группа "AnimalДжаz". Работа над пластинкой"Счастье" велась три года. Публика уже смогла услышать и оценить по достоинствусинглы "Не твоя смерть", "Любовь к полетам" и "Счастье". Фронтмен группыАлександр Красовицкий рассказывает: "Я такой человек – у меня часто внутрихолод. И кромешная темнота. А в другие периоды жизни – огонь и яркий свет.Между этими стихиями моя душа и мечется вот уже много лет. Но иногда вдруг наступаетмиг равновесия. Мгновение, когда температура внутри становится комнатной. Иощущение покоя и какой-то правильной наполненности. Вот это мгновение, когданет ни пожара, ни мороза – это и есть счастье. Вот об этом наш новый альбом".В кино выходит боевик "Жаждасмерти" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Хирург промышлял тем, что подпольнооказывал экстренную медицинскую помощь бандитам, находящимся в критическомсостоянии – в больницу же им нельзя. Однако его жена и дочь погибают от рукуличной банды, и герой начинает изобретательно мстить воротилам криминальногомира.Отечественная премьера – фильм "Гоголь.Вий". Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден вести расследование -загадочный темный всадник расправляется с девушками в окрестностях селаДиканька. К нему приходит видение, что следующей жертвой Всадника должна стать еговозлюбленная Лиза. На помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоемим предстоит провести три ночи в старинной часовне, отпевая ведьму Ульяну. Тамих ждет встреча с жутким мистическим чудовищем – Вием.