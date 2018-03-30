Чтобы
наконец прогнать зиму, нужно побольше двигаться и получить яркие позитивные
эмоции. Отправляемся на спектакли, концерты, выставки! О
самых интересных событиях в Москве рассказывают Dni.Ru в своем еженедельном обзоре.
Чтобы
наконец прогнать зиму, нужно побольше двигаться и получить яркие позитивные
эмоции. Отправляемся на спектакли, концерты, выставки! О
самых интересных событиях в Москве рассказывают Dni.Ru в своем еженедельном обзоре.
30 марта, пятница
В "Гоголь-Центре" покажут
музыкальные спектакли от группы Billy's Band "Блюз в голове" и "Игры в Тома
Уэйтса". Музыканты представляют постановки, которые станут новой гранью в
деятельности этих творческих личностей. "Блюз в голове" – во многом
автобиография, песни сочетаются с глубокими и остроумными рассуждениями о
детстве, творчестве, родном Петербурге и взаимоотношениях с противоположным
полом. "Игры в Тома Уэйтса" – можно назвать визитной карточкой группы, ведь
музыканты в начале своего пути играли на песни именно этого артиста. "Мы очень
ждем и готовимся к этим постановкам, – говорит группа. – Уверены, что они будут
интересны не только тем, кто любит наши песни, но и театралам – это будут не
концерты на театральных подмостках, а полноценные спектакли: со светом и
декорациями, выстроенной драматургией, и, конечно, музыкой". Спектакли можно увидеть 30 и 31 марта.
В Детском музыкальном театре
имени Наталии Сац состоится премьера оперы "Сказка про славного царя Гороха и
его прекрасных дочерей". Создатели так рассказывают о постановке: "Эта
"потешная опера" с Шутами и Шутихами, плясками и боями, свадьбами и пирами
расскажет зрителям про царя Гороха, его соседа и соперника царя Пантелея, жену
Луковку, двух прекрасных дочерей Кутафью и Горошинку, их женихов и весь народ,
который то поднимает бунты, то гуляет на свадьбе. Художественный руководитель
театра Георгий Исаакян отмечает: "Эта опера – современная игра в фольклор, наш
сегодняшний взгляд на народную русскую музыку, народный театр".
В "Крокус Сити Холле" "Радио
Дача" проведет большой весенний концерт "Удачные песни". На сцену выйдут самые
популярные артисты, которые часто звучат в эфире станции. В их числе Николай
Басков, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Натали, Валерий Меладзе, Лолита, Наташа
Королева, Зара, Олег Газманов, Валерия, Татьяна Буланова, Юта и многие другие.
В "Известия Холл" Дельфин
презентует свой новый альбом. Новая пластинка во многом станет переворотом:
новый состав музыкантов, новое звучание. Возможно, это будет абсолютная
противоположность релизам последних лет. Одно можно сказать точно, что лирика
будет такой же мощной и цепляющей, вмещающей в себя все краски мира – с его
добром и злом, любовью и ненавистью, красотой и грубой реальностью.
31 марта, суббота
В КЗ "Королевский" пройдет
Церемония Награждения Международной Премии сверхспособностей человека .
Победители будут определены в 24 номинациях. Среди соискателей – мастера в
таких направлениях, как нумерология, астрология, хиромантия и прочих
"мистических" ненаучных дисциплинах. Гостями вечера станут популярные
российские медийные персоны, продюсеры, бизнесмены, среди них Елена Беркова, Данко,
Надя Ручка, Алена Кравец, Никита Малинин, Никас Сафронов, группа "Стрелки" и
многие другие. Также в мероприятии примут участие герои программ "Битва
экстрасенсов", "Человек-невидимка", "Сверхъестественный отбор" и
"Черное-белое".
В кинокомплексе Каро Sky 17
Авиапарк состоится торжественная церемония награждения победителей VIII
Российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор-фильмов
"КАПЛЯ". Статуэтками в виде больших хищных растений наградят деятелей
кинематографа в категориях "Надежда на спасение", "Народное голосование", спецпремию
дадут "За отечественный и международный вклад в развитие жанров остросюжетного
кино". Среди гостей мероприятия отечественные и зарубежные звезды ужастиков и
остросюжетных фильмов. Церемония продлится пять часов, помимо вручения наград
зрителей также ждут фуршет-дегустация, перфоманс-квест в жанре хоррор,
косплей-шоу, выставка картин по мотивам произведений Стивена Кинга, а также
выставка хищных растений.
В Театре на Юго-Западе состоится
премьера детского спектакля "Дневник Элли/Изумрудный город". Режиссер Михаил
Белякович постарался воплотить в этой работе все современные возможности театра
– грим, костюмы, декорации – на уровне лучших диснеевских фильмов. Добавив к
этому световые спецэффекты, музыку и профессиональный звук. Историю, скорее
всего, знают все: Элли попала в Волшебную страну со своим верным другом
Тотошкой, где их ждут невероятные приключения.
В "Крокус Сити Холле" состоится
концерт знаменитого ансамбля японских барабанщиков KODO. Коллектив раскрывает
всю красоту ритмов древних японских барабанов тайко, а также экспериментирует
по их сочетанию с другими национальными искусствами и современными музыкальными
находками. В общей сложности в группе участвуют до шестидесяти человек. Их музыка
звучала в афинском Акрополе, в лондонском королевском зале "Альберт-Холл",
кинофильмах и альбомах известных групп.
1 апреля, воскресенье
Клуб Йоги Смеха "Харрррррррашо" и
ГУП "Московский метрополитен" проведут в столичной подземке флешмоб "Счастливый
вагон", который будет посвящен Дню смеха. Йога смеха – это методика,
придуманная индийским доктором Маданом Катарией. В ее основе лежит особенность
нашего организма, который не различает искусственный и естественный смех. В
любом случае возникают одинаковые химические процессы – мозг вырабатывает
гормон счастья. Поэтому на занятиях такой йогой практикующие не стоят в сложных
асанах, а от души смеются без всяких причин. Проверено – настроение и
самочувствие улучшаются.
В "Крокус Сити Холле" со
специальной праздничной программой ко Дню смеха выступят Александр Ревва и
Михаил Галустян. Они покажут музыкальные и комедийные номера и миниатюры,
затрагивающие самые актуальные темы. Актеры обладают невероятным чувством юмора
и бешеной энергетикой и харизмой, а значит будет весело.
В "Adrenaline Stadium" выступит Алан Уокер
(Alan Walker), двадцатилетний автор
хитов "Faded", "Alone", "Sing Me To Sleep" и "Tired", широко разошедшихся по
всему миру. Дебютировав на мировых площадках как разогревающий артист у Рианны,
Джастина Бибера и Мартина Гаррикса, Уокер быстро дорос до статуса
самодостаточной фигуры. Помимо сольных композиций он успел посотрудничать с Bruno
Mars, Sia, Charlie XCX, Miley Cyrus и другими известными артистами. На сцене
артист появляется в капюшоне и маске. "Маска, – говорит музыкант, – это символ
единства людей, их схожести друг с другом, а не просто артистическая фишка".
В состоится
совместный концерты "Мальбэк х Сюзанна". Популярный коллектив "Мальбэк"
объединит усилия с участницей украинского Х-Фактора Сюзанны – такая смесь не
может не радовать поклонников. Артисты покорили Apple Music и Вконтакте, но в
сети им слишком тесно, поэтому артисты готовы порадовать публику живым
выступлением.
2 апреля, понедельник
В театре "Русская песня" выступит
заслуженная артистка России, участница телепроекта "Голос" Нина Шацкая. Она в сопровождении
симфонического оркестра представит зрителям программу "Голос любви".
Отличительной особенностью исполнительницы является смешение жанров, изобретение нового звучания известных произведений. Это могут быть и классические джазовые композиции с
интонациями Александра Вертинского, и классические русские романсы, спетые
тембром Билли Холидей. Специальные гости – джаз-певец Брэндон Стоун и группа
FolkBeat.
3 апреля, вторник
В Центральном Доме Актера
состоится премьера постановки "С любимыми не расставайтесь". Зрители увидят истории
отношений разных пар, по-своему счастливых, и по-своему несчастных, объединенных
одним сильнейшим чувством – любовью. Им предстоит ответить на вопросы, что
такое любовь и что такое привязанность, какова цена расставания и может ли жить
человек без любви? Каждая история уникальна, наполнена и страстями, и нежностью,
и юмором, и надеждой И можно надеяться на то, что любимые, несмотря на все
трудности, научатся быть счастливыми и вновь обретут друг друга.
В Доме-музее Марины Цветаевой
состоится мероприятие, приуроченное сразу к нескольким поводам. Во-первых, будут
презентованы аудиодиск и книга, посвященные жизни и творчеству Марины Ивановны,
во-вторых, начнется отсчет последнего месяца работы юбилейной выставки "Где мой
дом?". В-третьих, музеем запланированы органный концерт, выступления молодых
авторов, театральные и поэтические перфомансы и многое другое. Событие станет
настоящим подарком для всех поклонников творчества Марины Цветаевой.
4 апреля, среда
В СК "Олимпийский" пройдет крупнейшая
в России бизнес-конференция АМОКОНФ "Трафик. Заявки. Продажи". Центральная
персона мероприятия – Стив Возняк, изобретатель, программист и инженер Кремниевой
долины, который вместе со Стивом Джобсом создал компанию Apple Computer (ныне
Apple Inc.), спроектировал революционные для своего времени компьютеры Apple I
и Apple II. Другие выступающие: Михаил Токовинин – сооснователь amoCRM, Сергей
Шнуров – лидер группировки Ленинград, Юрий Дудь – популярный интервьюер
YouTube, Михаил Кучмент – сооснователь Hoff, Оскар Хартманн – основатель
KUPIVIP.RU и другие.
5 апреля, четверг
В Four
Seasons Hotel Moscow c гастрономической
гастрольной программой приезжает шеф-повар Grand-Hotel du Cap-Ferrat Йорика Тише,
обладающий статусной звездой Мишлен, можно сказать, Оскаром в области высокой
кухни. С 5 по 7 апреля 2018 года посетителям ресторана Quadrum будет предложен ужин из пяти блюд. Йорик Тише создает
эксклюзивные шедевры, сочетающие элементы Италии, Средиземного моря и побережья
Кап-Ферра. Цель, котороую он ставит сам себе – создание уникального вкуса,
который не найдешь нигде более.
В "ГлавClub Green Concert" презентует новый
альбом группа "Animal
Джаz". Работа над пластинкой
"Счастье" велась три года. Публика уже смогла услышать и оценить по достоинству
синглы "Не твоя смерть", "Любовь к полетам" и "Счастье". Фронтмен группы
Александр Красовицкий рассказывает: "Я такой человек – у меня часто внутри
холод. И кромешная темнота. А в другие периоды жизни – огонь и яркий свет.
Между этими стихиями моя душа и мечется вот уже много лет. Но иногда вдруг наступает
миг равновесия. Мгновение, когда температура внутри становится комнатной. И
ощущение покоя и какой-то правильной наполненности. Вот это мгновение, когда
нет ни пожара, ни мороза – это и есть счастье. Вот об этом наш новый альбом".
В кино выходит боевик "Жажда
смерти" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Хирург промышлял тем, что подпольно
оказывал экстренную медицинскую помощь бандитам, находящимся в критическом
состоянии – в больницу же им нельзя. Однако его жена и дочь погибают от рук
уличной банды, и герой начинает изобретательно мстить воротилам криминального
мира.
Отечественная премьера – фильм "Гоголь.
Вий". Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден вести расследование -
загадочный темный всадник расправляется с девушками в окрестностях села
Диканька. К нему приходит видение, что следующей жертвой Всадника должна стать его
возлюбленная Лиза. На помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоем
им предстоит провести три ночи в старинной часовне, отпевая ведьму Ульяну. Там
их ждет встреча с жутким мистическим чудовищем – Вием.