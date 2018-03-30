Ольге Бузовой снова досталось от интернет-пользователей. На сей раз возмущенные комментаторы высказались об обложке мужского журнала, на котором та позирует раздетой.

Ольге Бузовой снова досталось от интернет-пользователей. На сей раз возмущенные комментаторы высказались об обложке мужского журнала, на котором та позирует раздетой.В Сети появилась обложка свежего номера всемирно известного мужского журнала Playboy. Специально для издания снялась известная телеведущая и певица, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова.На обложке знойная брюнетка позирует в трусах шортиками, которые удерживают подтяжки, с накинутым на плечи пиджаком. Завершала образ фуражка на голове. Собственно, больше на Ольге ничего и нет. Любой желающий может оценить грудь поющей ведущей.Интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к пикантной фотосессии Бузовой. Большинство комментаторов выразили свое негодование, мол, страна еще не пришла в себя от трагедии в Кемерово, а Бузова "снова оголилась". "***, даже грудь ей нарисовали", "Фу", "сколько можно???", "Кошмар! Россия скорбит, а эта фифа все сиськи голые выставляет", "Бренд номер 2, из дурки, после рапы. Самоназванные бренды", "неужели нельзя хоть неделю обойтись без голых фото? народ переживает трагедию в кемерово а этой как с гуся вода", – высказались возмущенные пользователи Сети.Досталось Бузовой и за интервью, которым сопровождалась пикантная фотосессия. В частности, народ поставил под сомнение ее утверждение, что она считает себя идеальной женщиной, и не поверили признанию, что у нее не было секса два года.Отметим, что о трагедии в Кемерово Ольга высказалась на своей страничке в Instagram так: "Живите сегодня. Говорите люблю тем, кого любите – сегодня. Живите по чести и по совести. Просто живите. Здесь и сейчас. Жизнь – самое главное, что у нас есть".Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми.