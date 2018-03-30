Многократный призер этапов Кубка мира горнолыжник Александр Хорошилов стал первым в слаломе на чемпионате России, который в эти дни проходит в Полярных Зорях (Мурманская область). Он показал лучшее время на турнире по сумме двух попыток – 1 минута 36,83 секунды.

Многократный призер этапов Кубка мира горнолыжник Александр Хорошилов стал первым в слаломе на чемпионате России, который в эти дни проходит в Полярных Зорях (Мурманская область). Он показал лучшее время на турнире по сумме двух попыток – 1 минута 36,83 секунды.Серебряным призером чемпионата России стал Владислав Новиков. Он отстал от лидера на 4,08 секунды. Третье место занял Глеб Мосесов (+5,09 секунды), сообщает РИА Новости.