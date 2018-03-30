В акции, направленной на профилактику детского травматизма, приняли участие педагоги, школьники и их родители...

В дни школьных каникул и в период проведения общегородского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» инспекторы дорожно-патрульной службы 10-го спецбатальона на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве совместно с инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крылатское провели в ГБОУ г. Москвы Школа № 1593 акцию «Законы улиц и дорог»В акции, направленной на профилактику детского травматизма, приняли участие педагоги, школьники и их родители. В начале лекции сотрудники полиции и ребята из отряда ЮИД напомнили ученикам о Правилах дорожного движения, а также рассказали о безопасном маршруте «дом-школа-дом»; поговорили о пешеходных переходах; обсудили роль световозвращающих элементов, их правильное расположение на верхней одежде.Сотрудники Госавтоинспекции напомнили также о том, что недопустимо при переходе проезжей части дороги слушать музыку в наушниках. Участники поговорили о соблюдении правил перехода у остановок общественного транспорта и о правилах для пассажиров.После небольшой лекции автоинспекторы показали школьникам забавные мультфильмы, герои которых собственным примером демонстрируют безопасное поведение на дороге и в игровой форме обучают Правилам дорожного движения.Педагоги и родители также не остались без внимания сотрудников Госавтоинспекции. Для взрослых участников акции проведены консультации-беседы, в ходе которых был показан видеофильм. В основе сюжета - дорожно-транспортные происшествия с участием детей-пешеходов. Нередко дети попадают в ДТП из-за собственной неосторожности: выбегают на дорогу перед близко идущим транспортом, выскакивают из-за припаркованных автомобилей, переходят проезжую часть в неустановленных местах. Равнодушным не остался никто. Обеспокоенные родители озадачились вопросом правильного воспитания в собственных детях дисциплинированности и основ безопасного поведения на проезжей части и во дворе. Полицейские дали компетентный комментарий по каждой ситуации в отдельности и объяснили, что соблюдение Правил дорожного движения и внимательность при переходе проезжей части являются залогом безопасности и значительно снижают вероятность детского дорожно-транспортного травматизма.Сотрудники ГИБДД напомнили о проведении Всероссийской социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия!». Внимание было акцентировано на использовании ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей в транспортных средствах.Завершая выступление, сотрудники Госавтоинспекции вручили родителям Памятки по Правилам дорожного движения и еще раз напомнили взрослым, что дети берут пример, в первую очередь, с родителей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81