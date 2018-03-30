Центр Москвы удивительно богат на историко-архитектурное наследие. Величественные панорамы Кремля, поражающий воображение ансамбль Красной площади, множество древних церквушек, монастырей, дворцов, особняков. И все это – на тех самых изогнутых улицах, которые воспевали еще поэты Серебряного века. Одним из главных сокровищ исторического центра Первопрестольной всегда был старый Гостиный Двор. Построенный еще во времена Екатерины Великой, он стал центром деловой, а в некоторых случаях и культурной жизни города. Как создавался, жил, а порой и выживал один из главных памятников столицы?

Центр Москвы удивительно богат на историко-архитектурное наследие.Величественные панорамы Кремля, поражающий воображение ансамбль Краснойплощади, множество древних церквушек, монастырей, дворцов, особняков. Ивсе это – на тех самых изогнутых улицах, которые воспевали еще поэтыСеребряного века. Одним из главных сокровищ исторического центраПервопрестольной всегда был старый Гостиный Двор. Построенный еще вовремена Екатерины Великой, он стал центром деловой, а в некоторыхслучаях и культурной жизни города. Как создавался, жил, а порой ивыживал один из главных памятников столицы?Блистательное прошлоеИстория Гостиного Двора – это причудливое сочетание свободы итворческого хаоса с амбициями столичного города, в котором все должнобыть упорядочено и отрегулировано. Возникший во многомстихийно еще в средние века торг стал спустя несколько веков деломгосударственной важности, амбициозным и имиджевым проектом.Первые торговые лавки на месте нынешнего Гостиного Двора появились еще во времена ИванаГрозного в XVI веке. Расположение было очень удобным: поблизости Краснаяплощадь, до Кремля рукой подать. А там уже царь, к которому, если что,можно пойти с челобитной и пожаловаться на обидчиков.Грозныйприказал упорядочить торговлю и возвести здесь первое деревянноестроение для иностранных купцов, приезжающих в стольный град. Каменныекорпуса в Гостином Дворе были построены лишь в первой половинеследующего века: сначала – по личному указанию первого самодержца издинастии Романовых Михаила Федоровича, а затем – по воле его сына Алексея Михайловича, вошедшего в историю под прозвищем Тишайший.это время территория Гостиного Двора обретает, помимо торговой, еще идипломатическую функцию. Здесь размещается Посольский приказ – тогдашнийаналог Министерства иностранных дел. Сюда приезжают послы зарубежныхстран, иностранные купцы. Последние привозят в Гостиный Двор различныезаморские товары. "Диковинка" пришлась по вкусу москвичам, особенносостоятельным. Отсюда, кстати говоря, и пошло нынешнее названиестаринного комплекса. Гостями на Руси называли иноземных купцов,которые торговали оптом, – этакий крупный бизнес того времени.Новыйэтап в жизни Гостиного Двора связан с Екатериной II. По указаниюимператрицы был разработан проект полностью каменного здания.Упорядоченный классицизм должен был прийти на смену хаотичной деревяннойзастройке. Строительство доверили архитектору Джакомо Кваренги, которыйдо этого отметился зданиями Академии наук и дворца Юсуповых – все вСанкт-Петербурге.Реализация проекта началась в 1790 году, спустя15 лет здание было закончено. А еще через семь грянуло разрушительноенаполеоновское нашествие, которое превратило в руины древний стольныйград. Пострадал и Гостиный Двор. Его восстановление началось в1815-м под руководством Осипа Бове и завершено спустя 15 лет."Гостинка" переживает второе рождение. Вновь она стала излюбленнымместом покупок московской аристократии и главным городским торгом. А кконцу XIX века, с развитием капиталистической культуры, прилегающая кКремлю местность, которая с незапамятных времен называлась Китай-городом, стала деловым центром столицы. Здесь появились офисыкомпаний, банков, биржа. По роскоши и великолепию Гостиный Дворсоперничал с Государственным универсальным магазином – легендарнымГУМом.Революция и приход к власти большевиков радикально поменяли судьбу"Гостинки". Из торгового она превращается в административное здание.Бойкую коммерцию заменила скучная канцелярщина и официоз, рыночнаятолкотня и суматоха сменились бюрократической рутиной. Изменился и самКитай-город: из наполненного жизнью делового центра он превратился вогромный административный комплекс. Последняя жилая квартира исчезлаоттуда в середине 1960-х годов.Неудивительно, что Гостиный Дворвыпадает из общемосковской жизни. Его перестают указывать всправочниках и путеводителях по столице. В таком состоянии комплекспережил сталинское лихолетье, хрущевскую оттепель и брежневский"застой". Перестройку здание встретило не в лучшем состоянии.Из памятников в "муляж"Необходимость реставрации была очевидна всем. Вопрос был в другом: как это сделать? И вот тут началась настоящая борьба мнений и концепций.Большинство архитекторов, искусствоведов и градозащитников предлагалиаккуратную реставрацию с сохранением торговой функции здания.Расположение "Гостинки" в самом сердце древней столицы, в 150 метрах отКремля, предполагало колоссальную ответственность тех, кто займется еевосстановлением. Однако то, что в итоге было представлено на судобщественности, назвать бережной реставрацией язык не поворачивается.Реконструкциякомплекса началась в середине 90-х по проекту архитектораМихаила Посохина. Было решено перекрыть светопрозрачным куполомвнутренний двор, общая площадь которого составляет 15 тысяч квадратныхметров. А чтобы покрытие "легло" на здание ровно, архитекторы предложилинадстроить над двухэтажной частью здания еще один уровень.Подобныеманипуляции с объектом культурного наследия вызвали резкую критику состороны общественности. Историки, искусствоведы и градозащитники проектПосохина восприняли в штыки. Более того, резко отрицательные заключениядали в Министерстве культуры, экспертном консультативном совете иуправлении по охране памятников. Там потребовали не достраиватьоригинальное здание, а тщательно и аккуратно подойти к сохранению того,что уже было создано. Аргументы в пользу щадящей реставрации приводилисьдовольно весомые: положения федерального законодательства об охранепамятников и международных конвенций об охране культурного наследия.Темне менее реконструкция все-таки была завершена. На древних (и частичноноводельных) стенах расположился огромный стеклянный купол, полностьюзакрывший внутренний дворик. Обновленный Гостиный Двор получил узащитников старины презрительное прозвище "муляж" и стал нагляднымпримером так называемого лужковского архитектурного стиля.Под "Шатром"После окончания реконструкции Гостиный Дворфактически превратился в источник дохода крайне узкой группы лиц. Срединих – Рафик Етумян и Екатерина Джанашия. Они были в числе основныхучастников ООО "ТД Шатер", созданного в 1998 году. На момент учреждениякомпании у Етумяна было 32,56% акций, у Джанашии – 46,51%. Она ктому же была небезызвестного в московских бизнес-кругахпредпринимателя Михаила Хубутии.Последний становитсяпредседателем совета директоров "Шатра". Для управления Гостиным Двором иобустройства там отеля и бизнес-центра создается ОАО "Ильинскоеподворье". 49% акций компании принадлежало правительству Москвы, аконтрольным пакетом акций – 51% – владела структура Хубутии. Помимоуправления площадями Гостиного Двора, бизнесмен занималсяторговлей оружием. В "Гостинке" появился его оружейный магазин"Кольчуга", а также ресторан с одноименным названием.Выстраиватьбизнес грузинскому предпринимателю помогала дружба с главными фигурамистоличной власти середины 90-х. По некоторым данным, в середине 1990-хгодов Хубутия с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым.Произошло это на открытии оружейного магазина бизнесмена в торговом центре"Охотный ряд".Уход Лужкова с поста градоначальникаосложнил дела грузинского предпринимателя. У него возник конфликт степерь уже бывшим главой Департамента культуры Сергеем Капковым, которыйнамеревался вернуть Гостиный Двор под управление города. Хубутия, что комплекс по-прежнему должен оставаться в руках "Шатра", но в2014 году едва не утратил контроль над торгово-выставочным центром.Несогласие с планами московских властей по развитию комплекса привело ктому, что бизнесмен задумал принадлежащий ему 51% акций"Ильинского подворья".Казалось, что памятник архитектурывот-вот перейдет под управление Департамента культуры. Ситуация резкоменяется осенью 2014 года. Некое ОАО "Премьер Инвест" побеждает нааукционе по продаже 49% доли Гостиного Двора, которой ранее владелгород. Примечательно, что акции были выкуплены с гигантским дисконтом -за 618,5 миллиона рублей, и это притом что изначально пакет стоил вдва раза дороже. Позже выяснилось, что "Премьер Инвест" – аффилированнаяс ООО "Торговый дом "Шатер" структура. Это и сам Хубутия.Бизнесмен после аукциона консолидировал в своих руках весь пакетуправляющей торгово-выставочным комплексом компании.На конец 2017 года структуры Хубутии получили от города 55 миллионов рублей на содержание Гостиного Двора. В этом году ожидаетсяреализация четырех контрактов на общую сумму 42 миллиона рублей. В целомза прошедшие несколько лет грузинский бизнесмен заработал на этихконтрактах более 220 миллионов рублей. С такими доходами предприниматель можетуже в скором времени окупить все расходы, связанные с покупкой "ПремьерИнвестом" 49% доли комплекса.Такимобразом, Гостиный Двор, где издревле торговали сотни и тысячирусских и иностранных купцов, стал в начале XXI века вотчиной фактически одного человека, полностью сосредоточившего в своих рукахуправление огромным комплексом. Об этом ли мечтали наши предки, желавшиесделать Гостиный Двор самой популярной точкой притяжения столицы?Полупустые помещения нынешнего торгово-выставочного комплекса дают наэтот вопрос однозначно отрицательный ответ.