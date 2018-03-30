Приводят в порядок зелёные насаждения. Бригады рабочих продолжают спиливать сухие и аварийные ветви деревьев. Почему это нужно делать именно сейчас и как ухаживают за деревьями муниципальные службы - узнала Маргарита Махрова.

30.03.2018Приводят в порядок зелёные насаждения. Бригады рабочих продолжают спиливать сухие и аварийные ветви деревьев. Почему это нужно делать именно сейчас и как ухаживают за деревьями муниципальные службы - узнала Маргарита Махрова.(ул. Стрелецкая)Сегодня на улице Стрелецкой работает спецтехника. Рабочие с автовышки выпиливают сухие ветки. Они не только мешают росту деревьев, но и представляют опасность для прохожих и могут задеть провода. Деревья облагораживают чётко по плану. Работа ювелирная - спиливать ветки приходится даже на большой высоте, при этом нужно быть очень осторожными и внимательными.Сергей Малафеев, машинист автовышки МКУ "Благоустройство": Я за рулём на автовышке, а в люльке двое рабочих у меня.-Что самое сложное в работе машиниста автовышки?-Когда машины стоят, мешают, когда много проводов, вот это плохо.На благоустройстве во Владимире заняты несколько бригад - каждая трудится в своём районе, и ещё несколько в микрорайонах. В зависимости от сложности проводимых работ - на объект могут направить и дополнительные силы. Все спиленные сухие ветки оперативно собирают и вывозят. Кстати, для деревьев такие работы абсолютно безопасны.Ирина Кузьменко, начальник производственного отдела МКУ "Благоустройство": "Бригада Ленинского района проводит снижение кроны и выпиливает больные, сухие и аварийные. Сейчас самое подходящее время, чтобы произвести обрезку, как зелёных насаждений на территории города, так и садовых растений: плодовых, ягодных. Пока не началось сокодвижение - самое безопасное время, когда нет угрозы для деревьев. Можно произвести обрезку, сформировать крону, убрать всё старое, ненужное, больное".Особенно полезна опиловка и обрезка ивам и липам, после неё они быстро разрастаются снова и наращивают крону. За тем, как ухаживают за уличными деревьями внимательно следят и простые владимирцы.Анна Филиппова, жительница г. Владимира: "Зелень очень любим, но зелень должна быть ухоженная. В Сельце у нас обязательно нужно опилить. А в городе более-менее".В муниципальном учреждении "Благоустройство" ещё раз напоминают, что активность могут проявлять и сами жители. Если какие-то деревья на улицах Владимира нуждаются в уходе, об этом можно сообщить в управление Жилищно-коммунального хозяйства, по телефону: тел. 53 18 98.Метки: опиловка, деревья, Владимир, жители, уход, бригада, МКУ Благоустройство